Бедности порог: банки попросили оперативный доступ к данным о малоимущих

Банки попросили доступ к данным о малоимущих . Об этом говорится в обращении Национального совета финрынка (НСФР) в Госдуму (есть у «Известий»). Информация нужна для запуска социальных вкладов с повышенной ставкой — она будет на 1% больше ключевой . Такой продукт инициировали в ЦБ для получателей мер соцподдержки, его запуск планируется на середину 2024 года. Представители рынка отметили, что без оперативных сведений о получателях соцподдержки не смогут отслеживать, кто сохраняет право на льготу . Кроме того, рынок жалуется, что расходы на услугу лягут на плечи игроков . В регуляторе «Известиям» сказали, что компенсации банкам не потребуются.

Есть противоречие

Заключение на законопроект, создающий правовую основу для введения социальных вкладов и счетов, НСФР направил главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову 4 июля. В нем говорится, что инициатива не предполагает оценки затрат кредитных организаций на доработку автоматизированных банковских систем , которые могут оказаться существенными. Также критикуется базовый подход государства к внедрению ряда льгот за счет участников рынка .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Банки смогут подтвердить статус финансового положения малоимущих клиентов, которые захотят воспользоваться льготой, с помощью портала госуслуг. Однако уточнить его в следующий раз можно будет только через год , когда срок действия социального счета или вклада подойдет к концу, рассказал «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин. На практике это с высокой вероятностью приведет к злоупотреблению правом на соцподдержку со стороны некоторых клиентов . В течение года человек может лишиться статуса малоимущего, но сохранить льготу, пояснил он.

Оптимальной схемой стало бы направление банкам push-уведомлений со стороны уполномоченных органов об изменениях статуса пользователей льготных продуктов, считает Андрей Емелин. В случае если клиент выходит из категории малоимущих, кредитная организация должна иметь механизм оперативного закрытия социального счета или вклада .

Справка «Известий» ЦБ выступал с инициативой запуска вкладов для малоимущих еще в конце 2021-го. Это льготные банковские продукты, право на обладание которыми дадут гражданам — получателям мер соцподдержки. Данные о них содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). При этом предполагается, что отказать в открытии таких продуктов кредитные организации права не имеют, а обслуживание счетов должно быть бесплатным. Проценты будут привязаны к ключевой ставке и окажутся выше рыночных. Предполагается, что на вкладах они будут не менее ключевой +1%, а на счетах — не менее ключевой –1%.

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Законопроект был внесен в Госдуму в мае, а вступить в силу он должен с 1 июля 2024 года, следует из документа. Рассмотреть его в первом чтении планируется уже в осеннюю сессию, сообщил «Известиям» Анатолий Аксаков. В нижней палате инициатива находится «в центре внимания», при этом рынок относится к ней критически, отметил депутат.

Неравные условия

Новые льготные продукты призваны защитить интересы граждан с невысокими доходами и сохранить их сбережения от инфляции , объяснили «Известиям» в ЦБ. Расчеты регулятора показывают, что субсидирование ставок за счет государства не потребуется . В качестве стимула для банков ЦБ видит возможность кредитных организаций привлечь новых клиентов , которые потенциально могут «перерасти» социальный вклад и стать владельцами обычных депозитов.

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— Депозиты для граждан с невысоким доходом — нужная и своевременная инициатива, которая будет стимулировать у них накопительную и защитную модель поведения, — заявил директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко.

Однако потенциал рынка таких продуктов невелик в общих привлечениях кредитных организаций , отметила директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Дарья Морозова. Соцвклады повлекут дополнительные издержки для финансовых организаций на IT-доработку и сопровождение.

— Условия уже действующих программ (льготной ипотеки, кредитов для малого бизнеса) отдельно регулируются со стороны государственных органов. Они отработаны, доказали свою эффективность, и у банков есть выбор, пользоваться ими или нет. В рамках законопроекта о социальных вкладах и счетах предлагается отказаться от этой логики и возложить обязанность по оказанию услуг по нерыночным условиям на все кредитные организации , без каких либо преференций за оказание таких услуг, — подчеркнул лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин.

Впрочем, по его словам, затраты на выплаты по повышенным процентам окажутся незначительными.

— Издержки будут наиболее чувствительны для малых банков . Для них любая дополнительная функция — это очень серьезное финансовое бремя. На мой взгляд, малые кредитные организации вообще задействовать в этом проекте нецелесообразно, — объяснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Сегодня сбережения имеют лишь 40% россиян, тогда как у большинства нет никакой подушки безопасности , отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Тем не менее у социального вклада есть ряд ограничений, поэтому на существенные ежемесячные выплаты едва ли можно рассчитывать. Если сумма депозита составляет 50 тыс. рублей, за год он принесет своему владельцу лишь около 4 тыс., подсчитал эксперт.

Соцвклады и соцсчета не окажут существенного влияния на финансовое поведение малоимущих граждан , уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Тем не менее из-за них может произойти переток части средств физлиц между финансовыми организациями.