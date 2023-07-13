Бедности порог: банки попросили оперативный доступ к данным о малоимущих
Банки попросили доступ к данным о малоимущих. Об этом говорится в обращении Национального совета финрынка (НСФР) в Госдуму (есть у «Известий»). Информация нужна для запуска социальных вкладов с повышенной ставкой — она будет на 1% больше ключевой. Такой продукт инициировали в ЦБ для получателей мер соцподдержки, его запуск планируется на середину 2024 года. Представители рынка отметили, что без оперативных сведений о получателях соцподдержки не смогут отслеживать, кто сохраняет право на льготу. Кроме того, рынок жалуется, что расходы на услугу лягут на плечи игроков. В регуляторе «Известиям» сказали, что компенсации банкам не потребуются.
Есть противоречие
Заключение на законопроект, создающий правовую основу для введения социальных вкладов и счетов, НСФР направил главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову 4 июля. В нем говорится, что инициатива не предполагает оценки затрат кредитных организаций на доработку автоматизированных банковских систем, которые могут оказаться существенными. Также критикуется базовый подход государства к внедрению ряда льгот за счет участников рынка.
Банки смогут подтвердить статус финансового положения малоимущих клиентов, которые захотят воспользоваться льготой, с помощью портала госуслуг. Однако уточнить его в следующий раз можно будет только через год, когда срок действия социального счета или вклада подойдет к концу, рассказал «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин. На практике это с высокой вероятностью приведет к злоупотреблению правом на соцподдержку со стороны некоторых клиентов. В течение года человек может лишиться статуса малоимущего, но сохранить льготу, пояснил он.
Оптимальной схемой стало бы направление банкам push-уведомлений со стороны уполномоченных органов об изменениях статуса пользователей льготных продуктов, считает Андрей Емелин. В случае если клиент выходит из категории малоимущих, кредитная организация должна иметь механизм оперативного закрытия социального счета или вклада.
Законопроект был внесен в Госдуму в мае, а вступить в силу он должен с 1 июля 2024 года, следует из документа. Рассмотреть его в первом чтении планируется уже в осеннюю сессию, сообщил «Известиям» Анатолий Аксаков. В нижней палате инициатива находится «в центре внимания», при этом рынок относится к ней критически, отметил депутат.
Неравные условия
Новые льготные продукты призваны защитить интересы граждан с невысокими доходами и сохранить их сбережения от инфляции, объяснили «Известиям» в ЦБ. Расчеты регулятора показывают, что субсидирование ставок за счет государства не потребуется. В качестве стимула для банков ЦБ видит возможность кредитных организаций привлечь новых клиентов, которые потенциально могут «перерасти» социальный вклад и стать владельцами обычных депозитов.
— Депозиты для граждан с невысоким доходом — нужная и своевременная инициатива, которая будет стимулировать у них накопительную и защитную модель поведения, — заявил директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко.
Однако потенциал рынка таких продуктов невелик в общих привлечениях кредитных организаций, отметила директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Дарья Морозова. Соцвклады повлекут дополнительные издержки для финансовых организаций на IT-доработку и сопровождение.
— Условия уже действующих программ (льготной ипотеки, кредитов для малого бизнеса) отдельно регулируются со стороны государственных органов. Они отработаны, доказали свою эффективность, и у банков есть выбор, пользоваться ими или нет. В рамках законопроекта о социальных вкладах и счетах предлагается отказаться от этой логики и возложить обязанность по оказанию услуг по нерыночным условиям на все кредитные организации, без каких либо преференций за оказание таких услуг, — подчеркнул лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин.
Впрочем, по его словам, затраты на выплаты по повышенным процентам окажутся незначительными.
— Издержки будут наиболее чувствительны для малых банков. Для них любая дополнительная функция — это очень серьезное финансовое бремя. На мой взгляд, малые кредитные организации вообще задействовать в этом проекте нецелесообразно, — объяснил эксперт.
Сегодня сбережения имеют лишь 40% россиян, тогда как у большинства нет никакой подушки безопасности, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Тем не менее у социального вклада есть ряд ограничений, поэтому на существенные ежемесячные выплаты едва ли можно рассчитывать. Если сумма депозита составляет 50 тыс. рублей, за год он принесет своему владельцу лишь около 4 тыс., подсчитал эксперт.
Соцвклады и соцсчета не окажут существенного влияния на финансовое поведение малоимущих граждан, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Тем не менее из-за них может произойти переток части средств физлиц между финансовыми организациями.
Компромисс между государством и рынком касательно социальных счетов и вкладов возможен, уверен Андрей Емелин из НСФР. По его словам, для этого необходимо сделать участие в программе правом, а не обязанностью банков, чтобы они могли сами определить, присоединяться к ней или нет. При этом те, кто согласится на запуск подобных продуктов, должны получить от государства определенные льготы, послабления по резервированию или иную поддержку.