«Мне иногда кажется, что среди зрителей я вижу девушку, которую знаю»

Леонид Агутин готовится отметить 55-летие большим концертом с симфоническим оркестром, хотя считает отдельным удовольствием выступать и на музыкальных фестивалях. На VK Fest в Сочи молодежь скандировала имя артиста около 15 минут — пока он не вышел на сцену с нетленными «Хоп хэй лала лэй» и «На сиреневой луне». В интервью «Известиям» Агутин рассказал, как сложно писать новые песни на фоне успеха первых хитов, и о том, хочет ли он возвращаться в жюри шоу «Голос».

«Сам Бог велел просто чуть-чуть спуститься с гор и выступить в «Сириусе»

— 16 июля у вас юбилей — 55 лет. С какими мыслями подходите к дате? Как проведете?

— У меня 16-го два концерта в один день, и меня это не печалит. Концерты радуют даже в день рождения. Это же столько ещё людей могут тебя поздравить, которые бы никогда иначе тебя бы не поздравили. Это прекрасно! Ходят слухи, что организаторы одного из концертов готовят мне подарок. Это интригует. Ладно, скажу честно: я даже знаю какой, и он мне заранее нравится. После концертов я приеду домой, и там меня будут ждать друзья и родственники. Они уже мне сказали: «Это не твой праздник, поэтому хочешь не хочешь, а отмечать будешь» (улыбается).

Фото: Александр Лашкул

А официальный концерт на день рождения будет 29 июля на «ВТБ Арене» с симфоническим оркестром Тюменской филармонии. Отличные ребята, перспективные музыканты, молодые, горячие, делают классные аранжировки. Я очень доволен сотрудничеством с ними и предвкушаю этот концерт.

— В творческом плане у вас есть привычка проводить промежуточные итоги? Условно говоря, выполнить какой-то план к определенному возрасту. И есть ли что-то, о чем жалеете, а чему, наоборот, рады?

— Я, честно говоря, постоянно промежуточно подвожу для себя итоги. Для меня каждые пять лет — это некий этап. Один закончился, другой начинается — и они кратные. Вот и после 50 заканчивается очередная пятилетка. Я пока не подводил итоги, но вы спросили, и начал задумываться. А насчет планов к определенному возрасту я скажу, что столько всего ещё не освоил и мне очень жалко! И шансов это освоить уже нет, скорее всего (смеется). Но я буду стараться! У меня столько планов, что все их выполнить невозможно, но, еще раз говорю, я буду прикладывать к этому какие-то усилия.

Фото: Александр Лашкул

— Мы с вами встретились недавно на VK Fest в Сочи. В лайн-апе в основном были молодые артисты. Почему вам интересно участвовать в молодежных музыкальных фестивалях?

— Мне в принципе интересно участвовать в фестивалях. Я больше 30 лет работаю артистом на больших площадках, и это отдельное удовольствие, которое иногда можно себе позволить. В свое время, когда я с больших площадок перешел на более маленькие после первых всплесков популярности, когда всё немного устаканилось, я начал получать удовольствие, наоборот, от того, что люди ближе, их меньше, с ними можно разговаривать, они лучше слушают музыку, можно больше играть. Намного интереснее стало работать. Потом опять затосковал по большим площадкам. А так как этих волн популярности у меня уже было очень много, и разных, то теперь всё смешалось. Просто это разные ипостаси творчества. Мне очень нравятся стадионные концерты, в то же время иногда приятно просто для 50 человек на клавишах что-то играть и петь.

— Вы же впервые там выступили?

— Да, впервые. Меня много раз приглашали, но, к сожалению, невозможно участвовать во всех концертах, на которые тебя зовут. Предлагали выступить в этом году на VK Fest в Москве в мой день рождения, а я в этот день, как уже говорил, собирался делать отдельные концерты. А вот в Сочи мне ничего не мешало, и мы договорились, что там мое выступление состоится. Кроме того, мы знакомы с Константином Сидорковым (сооснователь VK Fest. — «Известия»). Он очень приятный парень — продвинутый, но при этом с хорошей человеческой базой. То есть современный, но классические представления о жизни и о музыке у него тоже есть.

Леонид Агутин и Константин Сидорков Фото: личный архив

— Вы там исполнили одну из песен вместе со своим отцом. Было трогательно! Для вас его участие — это поддержка с его стороны или вы таким образом отдаете ему дань уважения?

— И то и другое. Папа был у меня на форуме — мы каждый год проводим детский форум в Красной Поляне. Отец там все 10 дней находился, проводил мастер-классы, сидел в жюри детского конкурса и просто был рядом, поддерживал меня. Ну и сам бог велел просто чуть-чуть спуститься с гор и выступить в «Сириусе». Всегда, когда он оказывается где-то рядом, даже незапланированно, то я его приглашаю со мной спеть. Папе 88 лет, и он при этом сочиняет музыку, записывает и поет.

— Бодро себя чувствует?

— Да! Он молодец. Я беру с него пример, в этом смысле по крайней мере.

Фото: Александр Лашкул

«Когда вышли мои первые альбомы, я сам понимал, что немного опередил время»

— В Сочи как раз проходил еще и музыкальный образовательный форум, о котором вы сказали, участвовали талантливые ребята. Какой вы видите результат работы?

— Воспитание талантливых детей в результате дает большое количество профессиональных взрослых. И именно такой результат хотелось бы видеть от этой работы в будущем.

— Вы много лет участвуете в разных фестивалях. Как изменились фестивали в России? Есть какая-то принципиальная разница между тем, какими они были раньше и какие сейчас?

— Когда я смотрю на молодых людей, мне иногда кажется, что среди зрителей я вижу девушку, которую знаю. Вижу лицо и думаю, что мы знакомы. А потом я вспоминаю: «Блин! Мне 55 лет! Как мы с ней можем быть знакомы?» А ей, наверное, 18 или 20. Я понимаю, что она просто похожа, она — такая же. Люди не поменялись. Просто выросло новое поколение . И фестивали особо не поменялись. Наверное, чуть-чуть другой репертуар, другие группы. Каждые 10 лет происходит какая-то ротация, но люди — остаются. Просто подрастает новое молодое поколение, которому хочется прийти на концерт, кричать, танцевать, подпевать песням. Я большой разницы не вижу.

Фото: Александр Лашкул

— А какая у вас была мотивация участвовать в фестивалях на старте карьеры и какая сейчас?

— Когда-то участие в фестивалях было еще и дополнительным промоушеном для молодого артиста. Сейчас мне это, наверное, не нужно, но встреча с большим количеством молодых людей в такой атмосфере по-прежнему мне интересна. Хочется, чтобы они меня видели и я видел их.

— Хочется, чтобы именно молодежь слушала?

— Хочется. Слава богу, сейчас у меня в основном как раз такой зритель. 16-18 лет — это одна молодежь, 25 лет — другая, 35 — тоже, для меня это все — молодежь. Я вижу в зале людей, в основном младше меня, и намного.

— По какому принципу выбираете, в каком фестивале примете участие? Их же очень-очень много.

— Да, их много. Во-первых, что скрывать, зависит от того, какое будет предложение. Сразу понятно, серьезная ли организация, фестиваль. Даже не только в деньгах дело. Просто по деньгам понятно, не будет ли подставы во всем остальном, соберет ли этот фестиваль много артистов, как он будет организован, как он будет звучать и так далее. В центральных фестивалях, конечно, хочется принимать участие . Но не всегда получается, приходится выбирать, невозможно везде выступать.

Фото: Александр Лашкул

«Делать новые альбомы сложно, но очень хочется, потому что я для этого родился»

— В одном из интервью вы говорили, что срок всего модного — три-пять лет. Но при этом ваши старые хиты и сейчас очень популярны, их играют на вечеринках. На фестивале в Сочи маленький мальчик кричал, чтобы вы исполнили «Хоп хэй лала лэй». Вы себе как-то объясняете, почему эти песни популярны до сих пор, в том числе у молодого поколения?

— Я не очень люблю анализировать свое собственное творчество, карьеру. Но есть несколько неоспоримых факторов, которые я просто вижу. Когда вышли мои первые альбомы, я сам понимал, что немного опередил время — по музыкальной движухе, по ритмам. Это сейчас латинские ритмы популярны, но они не такие, как раньше были, не кукарача. Например, очень моден реггетон, который пять лет властвовал в поп-музыке и прошелся по всем диско-площадкам. Это латинские движения, румба, смешанная с регги.

Когда я не играл на вторую и четвертую доли, и движение у меня было не простое, а такое смещенное, латинское, для некоторых людей это было странно. Сейчас молодым людям это не кажется странным, они это воспринимают спокойно. И многие мои музыкальные движения молодым людям заходят просто как естество. Поэтому мои песни не стали ретро, которое бы слушали только люди моего возраста и старше. Наверное, в свое время они с запасом были, как говорится.

— А новые песни вы сейчас пишете? Наверное, тяжело превзойти успех первых хитов.

— Нет ни одного примера в мире, а если он и существует, то это исключение из правил, чтобы популярный человек, который в свое время «разорвал» и чья музыка неслась из всех утюгов, через 10–20 лет написал песни популярнее своих первых альбомов. Любых западных звезд берите или наших — такого нет. Ни Пол Маккартни этого сделать не может, ни Элтон Джон, ни Род Стюарт, ни Мадонна — никто . Могут иногда появляться песни, которые тоже становятся знаковыми, они могут встать наряду со старыми, но обойма всё равно основная — первые пять-семь лет творчества артиста.

Фото: Александр Лашкул

Я горжусь тем, что у меня в 2000-х, в 2010-х, в 2020-х годах есть песен, наверное, десять, которые тоже известны, как те, которые в 1990-х были сделаны. Это для меня большое достижение, потому что делать это невероятно сложно. Первые песни становятся популярными не только из-за самих песен, а из-за того что появляются новый человек, новый тембр голоса, личность, манера, попадание во время. С этим связаны личные истории слушателей — люди помнят, как что-то произошло под эти песни. Поэтому они остаются популярными и перебить их уже ничем невозможно.

Делать новые альбомы, конечно, сложно. Но, во-первых, очень хочется, потому что я для этого родился. А во-вторых, Бога гневить не хочется, я говорю Господу спасибо, если приходят мелодия и слова новых песен, и обязательно их выпускаю. В-третьих, многие этого ждут. У меня достаточно большое количество преданных поклонников, и я не имею права этого не делать. Опять-таки еще раз скажу, что некоторые из этих песен, единицы, но все-таки, тоже становятся известными. Спасибо аудитории за это.

— Вы известны не только как музыкант, но и как наставник для начинающих артистов. В шоу «Голос» планируете возвращаться, если будут сниматься новые сезоны?

— Меня пока не приглашали. После второго сезона не только я, но и, по-моему, все, с кем мы начинали, говорили: «Позовут — больше не пойду. Хватит с меня этих мучений». Зачем это? Там надо кого-то брать, кого-то не брать, кого-то увольнять. Сердце постоянно рвется. Но каждый раз, когда приглашали, мы всё равно шли. Сейчас я говорю: «Никогда больше». Но мне пока еще просто не звонили (улыбается).