«Я самая настоящая загадка природы»

Большой артист всегда останется загадкой, уверяет Анита Цой. Певица готова к коллаборации с тиктокерами и считает, что песни Великой Победы будут популярны во все времена. Об этом заслуженная артистка России рассказала «Известиям» перед своим юбилеем: 7 февраля ей исполнилось 50 лет.

Кинопавильон вместо Кремля

— К юбилею вы готовили шоу «Пятый океан», которое должно было состояться в Кремлевском дворце. Несмотря на то что разрешено заполнять зрительные залы на 50%, главная концертная площадка до сих пор недоступна для артистов. Почему?

— Не знаю, почему не открыли ее для зрителей, но думаю, на это были веские причины. Мы перенесли шоу на 1 октября. Все билеты, которые купили наши зрители, будут действительны.

Несмотря на форс-мажор, я решила сдержать свое обещание и всё равно отметить день рождения с поклонниками. Мы нашли огромный павильон на киностудии «Главкино», разместили там декорации и договорились с телеканалом о трансляции шоу «Пятый океан» в ночь с 6 на 7 февраля. Так что праздновать юбилей я все-таки буду на сцене.

— Для вас 50 — это много или мало? Как вы относитесь к возрасту?

— Еще полгода назад я сильно переживала насчет возраста, потому что я женщина, а женщине не хочется увядать раньше времени. Но сейчас я думаю по-другому. Накануне юбилея открылись какие-то новые силы и чакры. Начиталась статей про то, что сейчас век долгожителей. И поняла, что у меня есть шанс прожить еще 50 лет, как минимум. Поэтому вхожу в этот возраст красивой, умной, яркой, динамичной.

Я самая настоящая Фото: пресс-служба Аниты Цой

— В погоне за вниманием молодежной аудитории ваши коллеги стали сотрудничать с кумирами детей — тиктокерами, блогерами. И вот уже 18-летние ребята выступают вместе со звездами 1990-х, снимают клипы. Вам не хочется подобной коллаборации?

— Молодость — это прекрасно. Я радуюсь, когда на небосклоне шоу-бизнеса восходит новая интересная звезда, которая сразу привлекает к себе массовое внимание. Зрители ею восхищаются, а телеканалы используют популярность и интернет-рейтинги. Мало кто задумывается о том, каким будет дальнейший путь яркого молодого человека.

Скажу вам честно, если найду молодого артиста, которому захочется посвятить свое время, буду рада коллаборации с ним. Но боюсь, что рядом со мной «дарование» будет выглядеть не так уверенно и интересно.

Загадка артиста

— Вы активны и порой очень откровенны со своими поклонниками в соцсетях. Решились даже на эфир из больничной палаты, продемонстрировав результаты операции. Скажите, работает ли на пользу артисту такая открытость? Не лучше ли оставаться загадкой?

— А я и есть самая настоящая загадка природы. И для того чтобы меня было попроще разгадать, я и веду откровенно свои социальные сети. Хочу, чтобы люди поняли всю мою многогранность и универсальность, узнали мои ежедневные мысли, чувства, переживания. С этими знаниями к ним придет и восприятие песен, которые рождаются в моей голове. На самом деле большой артист всегда останется загадкой.

— Когда во время карантина артисты остались без возможности концертировать, Леонид Агутин показал всем, что аудиторию можно найти и в соцсетях. Потом музыканты принялись заключать контракты с онлайн-платформами. Что честнее — петь бесплатно, но без качественного звука, или сотрудничать с крупными компаниями?

— Мне кажется, в данном случае все средства хороши. Я была на строгом карантине и поэтому концерты давала прямо из дома. Бесплатно. Если люди готовы приобретать билеты на выступление любимого артиста в онлайн-кинотеатре, почему нет? Главное — в непростое время быть рядом со своими поклонниками. Вот это честно и ценно.

Я самая настоящая Фото: пресс-служба Аниты Цой

— На самоизоляции вы записали диск военных песен к 75-летию Великой Победы. Что вас подвигло на это, кроме юбилейной даты?

— Я давно уже мечтала об этом проекте, но не могла решиться, взять и сделать его. Уж больно велика ответственность. И если ты не уверен, лучше не браться вообще.

Глядя на то, как наши мэтры достойно и с любовью исполняли военные песни, я почувствовала сердцем, что наступил и мой момент. Я поняла, что могу сделать это честно и искренне.

Не стали мудрить, вместе с музыкантами из группы «Реликт» просто взяли четыре гитары и сутками пели. Начинали еще на самоизоляции, дистанционно. Всё хотелось найти правильное звучание. Идея была спеть так же, как когда-то фронтовики пели в окопах и в землянках. Процесс был длительным, заканчивали альбом уже после карантина.

Разобщенный шоу-бизнес

— А нужду вам доводилось испытывать?

— Да. Мама воспитывала меня одна, и у нас бывали очень непростые времена. Мы даже что-то брали на продажу, чтобы свести концы с концами. Мое детство было совсем не сытым и беззаботным.

— Что бы вы с высоты своего житейского опыта посоветовали той Аните без гроша в кармане?

— Я бы ей посоветовала заниматься музыкой, учиться, быть такой же любопытной, любознательной. А уж если подвернется хороший вариант замужества, пусть выходит замуж и не боится.

Я самая настоящая Детская фотография Аниты Цой с матерью Фото: пресс-служба Аниты Цой

— С детства вы настрадались из-за своей национальности. Как вы отнеслись к новости, что в Голливуде установили нормы на участие в фильмах актеров разных рас?

— Если честно, я очень рада, что наступило время толерантности. Мир начал одинаково относиться к людям разных национальностей, сословий, жизненных взглядов и предпочтений, сексуальной ориентации. Но все-таки я бы попросила — давайте, друзья, без переборов и крайностей. Везде и во всем важна гармония.

— Как вам кажется, какие проблемы выявила пандемия в шоу-бизнесе?

— Самая главная проблема — это разобщенность. У нас полностью отсутствуют механизмы взаимодействия, нет общей экономической программы и стратегии развития всей отрасли. По сути, каждая компания, коллектив или артист выживает в одиночку.

— А у вас произошла переоценка ценностей благодаря опасному вирусу?

— Прошедший год перевернул все наши представления о жизни. В погоне за заработком и карьерным ростом мы просто стали забывать, что такое любовь, здоровье, искренние переживания и забота о дорогих нам людях. Мы потеряли уверенность в завтрашнем дне. Поняли, что на самом деле слабее и уязвимее, чем кажемся.

Я самая настоящая Фото: пресс-служба Аниты Цой

— О чем сейчас мечтает Анита Цой?

— Я мечтаю о том, чтобы поскорее закончился этот кошмар с коронавирусом и воцарился прежний мир и покой. Чтобы люди не боялись открывать друг другу объятия и ходили на концерты. Желаю всем здоровья. Смотрите в будущее с надеждой и верой. Попытайтесь найти свое место силы, а оно вам поможет преодолеть все препятствия.