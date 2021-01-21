Доминго и «до»: какие вершины покоряет великий певец

Больше 150 оперных партий, 4 тыс. представлений, 50 лет выступлений в одном из главных мировых театров, 31 номинация на Grammy и семь побед. Это лишь немногие из достижений Пласидо Доминго. Но главное — он остается самым известным в мире тенором, хотя в последние годы предпочитает баритоновый репертуар. В прошлом году у него началось масштабное сотрудничество с Большим театром, причем в качестве дирижера. В день 80-летия маэстро «Известия» вспоминают его путь — от дебюта в Мехико до романа с Москвой.

Пласидо Доминго родился в Мадриде, но в восьмилетнем возрасте оказался с семьей в Мексике, где впоследствии получил консерваторское образование и дебютировал на оперной сцене. Эта биографическая модуляция будто предсказала его будущую жизнь: на протяжении всей своей карьеры он будет разрываться между двумя континентами. И, вероятно, даже ему самому не под силу ответить, европеец он или американец.

Артист мира

В 1961-м 20-летний Доминго дебютировал в США, а уже год спустя, женившись на певице Марте Орнелас, отправляется в Израиль и до 1965-го поет вместе с ней в Тель-Авиве. Затем — очередной бросок в Штаты, кульминацией которого стал выход на сцену нью-йоркской Metropolitan Opera в 1968-м. С тех пор в течение полувека он выступал там каждый сезон, а открывал его — 21 раз, побив рекорд Энрико Карузо. Это не мешало строить певцу карьеру и в Европе, причем не менее интенсивно. Сложно представить, сколько раз за свою жизнь ему пришлось пересечь Атлантику!

Человеком мира Доминго оказался и в творчестве. И в этом одно из его главных отличий от самого известного коллеги — Лучано Паваротти. Тот пел почти исключительно итальянский репертуар. Тогда как Пласидо отнюдь не ограничивался Верди, Доницетти, Беллини и Пуччини, но с готовностью брался и за французскую оперу, и за немецкую, и за американскую, и даже за русскую.

— Мне безумно нравится петь по-русски! Германа в «Пиковой даме» я обожаю, — признавался артист «Известиям».

Доминго и «до» Певец Пласидо Доминго исполняет арию Зигмунда из оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», 2013 год Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Впрочем, если Чайковский в его репертуаре возникал все-таки эпизодически, то к Вагнеру он обращался регулярно, сломав устоявшиеся представления о том, что для южных голосов, взращенных на бельканто, партии автора «Кольца нибелунга» губительны. Тангейзер, Лоэнгрин, Зигмунд, Парсифаль... Доминго перепел почти всех вагнеровских теноровых героев. А в 68 лет и вовсе решил замахнуться на Тристана — правда, только на студийной аудиозаписи.

Но лучше всего Доминго не только слушать, но и смотреть. На сцене он — идеальное воплощение мифологического персонажа: благородный, мужественный, романтически-красивый и порывистый. Оцените, например, видео «Валькирии» 1994 года из театра La Scala — компанию Доминго-Зигмунду составляет там Вальтрауд Майер в роли Зиглинды, а за дирижерским пультом стоит Риккардо Мути.

Но, конечно, в первую очередь Доминго — все-таки «итальянец». И здесь какую оперу не возьми — он, скорее всего, в ней пел. В этом тоже его всеядность. Артист не ограничивался хитами и брался, например, за такие раритеты Верди, как «Ломбардцы в крестовом походе», «Луиза Миллер» или «Стиффелио». И везде был убедителен, харизматичен, ярок. Пожалуй, вокал Доминго не столь легок и сладок, как у Паваротти, но зато его голос буквально излучает внутреннюю силу. Да и верхнее «до» ему в лучшие годы было подвластно, хотя, признаем, Пласидо его избегал.

Доминго и «до» Испанский оперный певец Пласидо Доминго и певица Соня Йончева в опере Верди «Луиза Миллер» в Метрополитен-опере, 2018 год Фото: Getty Images/Jack Vartoogian

Казалось бы, во второй половине жизни можно было остановиться, перестать наращивать репертуар. Но даже на восьмом десятке он продолжает осваивать новые партии — уже в ином вокальном амплуа. С возрастом его голос стал немного ниже, тембр загустел, и с 2012 по 2018 год он исполнил баритоновые роли в девяти операх Верди, выучив текст с нуля. Немыслимая работоспособность для человека, разменявшего восьмой десяток!

Он и сам не скрывает, что является классическим трудоголиком.

— Не могу жить без музыки, как без воздуха. Уезжая в отпуск всего на пару недель в году, я не раз обещал себе по-настоящему отдохнуть, просто-таки не раскрывать рта. Но уже через три дня ловил себя на том, что пою в душе и сам себе задаю вопрос: «Что же ты делаешь? Сегодня не твой выход», — признавался Доминго «Известиям».

Один за всех

Если ценители оперы со всего мира полюбили Доминго еще в конце 1960-х годов, то суперзвездой для массовой аудитории он стал уже в начале 1990-х, благодаря проекту «Три тенора». Да, в этом ансамбле он всегда считался номером два — сколь бы ни высок был его авторитет, именно Паваротти стал в общественном сознании душой «Трех теноров». Более того, символом оперной музыки вообще. Но после 13 лет стадионных триумфов союз распался.

И лишь Доминго продолжал так же активно выступать на футбольных полях и открытых амфитеатрах, собирая десятки тысяч зрителей и с удовольствием пел вместе другими звездами (вспомним триумфальный вечер 2006 года на стадионе Вальдбюне, где компанию ему составили Анна Нетребко и Роландо Вильясон). И после смерти Паваротти в 2007-м его статус первого среди равных сомнению уже не подлежал.

Доминго и «до» Оперный певец Пласидо Доминго, Анна Нетребко и Роландо Вильясон во время выступления на стадионе Вальдбюне, 2006 год Фото: Getty Images

Трех теноров часто обвиняли в «опопсовлении» оперы, превращении высокого элитарного искусства в развлечение для толпы. Но Доминго никогда не был снобом. Напротив, с готовностью соглашался и на более экстравагантные авантюры. Поучаствовать в создании и озвучании серии «Симпсонов»? Без проблем. Певец, по его признанию, даже к сценарию приложил руку, поскольку первоначальный вариант его не устроил. Выступить футбольным комментатором во время матча «Реал Мадрид»? Почему бы и нет! В XXI веке он — главный посол оперного мира, неутомимый популяризатор. И тем не менее, сказать, что Доминго променял овации знатоков на медийную славу и деньги — нельзя.

— Не знаю, когда уйду с оперной сцены. Конечно, это очень тяжелое дело. Концерты гораздо проще. И с материальной точки зрения концерты более привлекательны. Но живу я именно на сцене, — признавался певец «Известиям». Верен он этому принципу и по сей день.

Впрочем, не сворачивая собственную карьеру, Доминго уже много лет помогает строить карьеры другим вокалистам. С 1993 года он организует конкурс «Опералия» для молодых певцов (в 2011 году он, кстати, прошел в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко), на котором в свое время зажглись такие звезды, как Роландо Вильясон, Хосе Кура и Эрвин Шротт.

По обоюдному желанию

К девятому десятку Доминго подошел в статусе патриарха, суперзвезды и всеобщего любимца. И, казалось, его безупречную репутацию в принципе невозможно поколебать. Но это удалось движению #metoo: в середине 2019 года в адрес 78-летнего певца прогремели обвинения от девяти женщин в сексуальных домогательствах. Причем, все они касались эпизодов, якобы произошедших десятилетия назад. Доминго проявил благородство и в этой ситуации: не стал защищаться, но принес публичные извинения всем, кого могло когда-либо задеть его поведение, подчеркнув, однако, что в какие-либо любовные связи вступал только по взаимному согласию.

И хотя многие коллеги по цеху выступили в защиту артиста, сам он решил обезопасить те институции, с которыми сотрудничал, — в первую очередь, американские, где даже недоказанные обвинения в харассменте в последние годы стали черной меткой. Он оставил пост главы Лос-Анджелесской оперы и впервые за полвека не вышел на сцену Нью-Йоркской. Директор The Met — Питер Гелб — признавался, что это решение сильно облегчило ему жизнь, избавив от неприятной задачи самому разорвать контракт с корифеем.

Доминго и «до» Концерт Пласидо Доминго в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но где Доминго были по-прежнему рады, так это в Москве. И сегодня уже понятно: сам певец не то чтобы проиграл, сократив сотрудничество с The Met, по которому пандемия нанесла сокрушительный удар, и нарастив — с Большим театром. Вот тут уж точно всё было по взаимному желанию. Благо, в России не сомневаются в его невиновности.

— Подобного рода обвинения прежде всего должны быть доказаны. Пласидо Доминго — великий музыкант. Почему мы не должны с ним сотрудничать? Проблема харассмента, конечно, есть, но бороться с ней можно единственным способом: знаете такой факт — найдите смелость о нем заявить и доказать это в суде. И желательно в момент, когда это произошло, а не спустя десятки лет, — аргументировал «Известиям» свою позицию гендиректор Большого Владимир Урин.

Доминго дебютировал в Большом в октябре 2020 года с оперой «Манон Леско», но не в вокальном, а в дирижерском амплуа. Впереди — «Богема», где маэстро так же встанет за пульт в оркестровой яме. Но русские поклонники смогут увидеть его и на сцене: в шедеврах Верди «Дон Карлос» и «Травиата» он исполнит баритоновые партии. Все эти премьеры запланированы на текущий 245-й сезон.

Доминго и «до» Оперный певец Пласидо Доминго в Большом театре в 2020 году Фото: TASS/EPA/Maxim Shipenkov

К России у Доминго вообще отношение особое. Он до сих пор с восторгом вспоминает свои первые гастроли в СССР 1974 года.

— Люди на улицах были очень мрачными и неприветливыми. Но, Боже, какими же восторженными и благодарными они оказались в театре! Нескончаемую овацию после «Тоски» я не забуду никогда. А после спектакля до гостиницы меня провожала толпа — наверное, человек пятьсот. Все старались мне что-то подарить — шоколадку, цветы, матрешки. Было невероятно трогательно. Охрана — московские полицейские — вела себя крайне грубо. Чтобы они не трогали людей, мне приходилось кричать: «Net, tovarisch! Net!» — вспоминал артист в беседе с «Известиями». — Сейчас, конечно, Москва сильно изменилась. Люди на улицах улыбаются гораздо чаще, а девушки носят очень коротенькие юбочки. А я бы многое отдал еще за одну «Тоску» в том Большом театре. Такое искреннее радушие дорого стоит.

В ближайшие месяцы Пласидо Доминго еще не раз сможет насладиться русским радушием. И — снова почувствовать себя триумфатором. Его не сломил ни коронавирус (в прошлом году артист переболел им), ни обвинения, ни возраст. Но ведь мифологические герои и должны быть непобедимыми?