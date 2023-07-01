Травяной настрой: какие фестивали пройдут в ближайшее время на открытом воздухе

Впереди еще много недель, которые требуют активного досуга. Благодаря музыке, кино, арт-объектам, всевозможным шоу и мастер-классам российские фестивали в формате open air приобрели широкую популярность среди любителей событийного и культурного туризма. В этом году состоятся как новые празднества, так и события, имеющие многолетнюю выдержку. Среди самых заметных — «Бессонница» в Калужском регионе, «Черноземфест» в Воронеже, «Ветер Сибири» в Новосибирске, «Берингов пролив» на Чукотке, «Шукшинские дни» на Алтае, «Короче» в Калининградской области и ряд других. «Известия» представляют собственную подборку самых популярных мероприятий.

Бессонница

С 13 по 17 июля в Калужской области пройдет некоммерческий международный фестиваль авторской анимации под открытым небом «Бессонница». В течение четырех ночей на трех экранах будет показано более 200 мультфильмов из разных стран мира . В этом году на «Бессоннице» впервые появится театральная площадка — «Тятр». Это будет особенная сцена, где вся театральная работа, обычно спрятанная от глаз зрителей, окажется на виду: гости смогут посетить репетиции, мастер-классы по актерскому мастерству, а также создать образ для карнавала в бутафорском и костюмерном цехе.

На «Бессоннице» будут работать и другие любопытные локации: научная «Лаборатория» (лекции про искусственный интеллект и многое другое), «Территория тела» (йога, цигун и телесные практики), «Шатер анимации» (лекции и анимационные мастер-классы), «Психологическая беседка» (мастер-классы, тренинги и трансформационные игры от команды профессиональных психологов), «Диафильминариум» (днем электронная музыка, вечером — диафильмы), большая Детская поляна.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На фестивале представят свыше 20 арт-объектов и инсталляций, а также пройдет традиционный Большой карнавал ― костюмированное шествие под живую музыку, с барабанами и трубами. В заключительную ночь запланирована мультпати с танцами под лучшие анимационные музыкальные клипы из разных стран мира.

— Главная миссия фестиваля ― популяризация авторской анимации, — отметил в интервью с «Известиями» программный директор фестиваля Павел Шведов. — На «Бессоннице» анимация показывается на больших экранах, расположенных на опушке леса под открытым небом. Такое специфическое смотрение позволяет лучше окунуться в атмосферу и вселенную мультфильмов со всего света. На «Бессоннице» очень мало запретов, и большинство из них продиктовано федеральным законодательством и заботой о безопасности гостей: нельзя жечь костры и мангалы, запускать фейерверки, употреблять незаконные вещества.

Ветер Сибири

На аэродроме Мочище вблизи Новосибирска 11–13 августа состоится рок-фестиваль «Ветер Сибири». Мероприятие продлится с 12:00 четверга до 12:00 понедельника. В течение этих дней на двух сценах выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана, от молодых местных исполнителей до грандов и легенд отечественной рок-сцены.

В фестивале примут участие Владимир Кузьмин, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), The Hatters, «Ария», «Чиж & Co», LaScala, «Северный флот», Stigmata, «Космонавтов нет», «План Ломоносова», «Ундервуд», «Папин олимпос» и другие.

Кроме хорошей музыки, гостей фестиваля ждет множество возможностей для активного отдыха и развлечений, еда на любой вкус, ночной клуб с возможностью танцевать до утра, ЗАГС, огромное количество однодневных экскурсий в самые живописные и интересные места региона.

— Это первый масштабный международный рок-фестиваль в Сибири, — сказал «Известиям» директор фестиваля Евгений Анциферов. — Кроме того, это событие, которое пройдет на действующем аэродроме, мы запланировали авиационную часть фестиваля. Посетителей ждут зрелищные показательные выступления и даже прогулочные полеты на самолетах и вертолетах.

Форт Новорок

На живописном берегу реки Кубань в городе Краснодар с 10 по 13 августа пройдет музыкальный фестиваль «Форт Новорок» , который заменил собой крупнейший рок-фестиваль на юге страны — популярное событие «Тамань — полуостров Свободы». В этом году мероприятие проходит прямо в Краснодаре, до места действий можно практически доехать на городском трамвае.

На фестивале будут работать три сцены: главная площадка — это артисты, не нуждающиеся в представлении, сцена «Молодость» — артисты, за которыми будущее молодежной популярной музыки, и экспериментальная сцена «Арена».

Фото: arenahall.info

— Фестиваль изобилует местными свежими фруктами, кубанскими арбузами, кавказскими шашлыками, по желанию знакомим с продукцией местных многочисленных виноделен и пивоварен, — рассказывают организаторы мероприятия. — В этом году мы развиваем пиратскую тематику, которая отразится в оформлении сцены, территории, костюмировании персонала и гостей, музыкальном сопровождении.

Черноземфест

С 18 по 20 августа в Воронеже пройдет один из крупнейших опен-эйров России — Черноземфест. Площадка мероприятия расположится в уютной зеленой зоне на въезде в Воронеж со стороны Москвы в 4 км от федеральной трассы М-4 «Дон».

В фестивале примут участие более 30 групп, которые выступят на двух площадках. В этом году здесь можно услышать и фолк («Мельница»), и древнерусский drum&bass (от Нейромонаха Феофана), и качественный поп (стремительно покоряющая чарты и сердца «Моя Мишель»), микс для танцев из советского ретро, шансона, ню-вейва, а также гитарную музыку новой волны. На сцене будут панки, отцы отечественного металла и команды, сформировавшие российскую рок-сцену. Символ Черноземфеста — прославившийся неудачный памятник Аленке.

На фестивале предусмотрена обширная зона фуд-корта с точками местных производителей и рестораторов.

Архстояние

Фестиваль ленд-арта и ландшафтных арт-объектов «Архстояние» пройдет с 28 по 30 июля в Калужской области вблизи реки Угра. Событие проводится на территории парка «Никола-Ленивец», который расположен между деревнями Звизжи, Никола-Ленивец и Кольцово.

Хедлайнеры фестиваля — архитектор Алексей Козырь и художница Ирина Корина. Алексей Козырь представит проект «Капсула предсказаний» — гигантский контейнер со множеством ячеек внутри. Каждую заполнят личные послания от гостей парка, собирать которые будут прямо на месте. Капсулу с записками в будущее загерметизируют и закопают на территории Никола-Ленивца во время фестиваля, а поднимут на поверхность только в 2050 году. Ирина Корина презентует арт-объект «Павильон заблуждений» из натянутых принтованных тканей, живых деревьев и специально сшитых палаток. На территории арт-парка также появятся два новых арт-дома.

Музыкальная программа фестиваля займет сразу семь сцен. Здесь выступят: Shortparis, Pompeya, polnalyubvi, Эдi, Владимир Горлинский, Foresteppe, X.Y.R., ПОКЛАД, Ankobo+Kaboo, Leveldva. Также все три дня: большая театральная программа и лекторий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Мы живем в ситуации, когда планировать что-либо становится сложно. Архстояние-2023 предлагает поиграть в предсказания, заглянуть в работы художников, как в магический шар, и увидеть себя вне времени, вне обстоятельств и вне границ собственного воображения», — анонсируют организаторы.

Театральный дворик

XV международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» состоится в Туле 9–10 сентября. Мероприятие позволяет за непродолжительный срок представить широкому кругу зрителей различные жанры театрального и музыкального искусства в нетрадиционной форме.

«Театральный дворик» — это несколько импровизированных сценических площадок, работающих в режиме нон-стоп в вечернее время на протяжении нескольких дней. Проводится при участии творческих коллективов из России, ближнего и дальнего зарубежья, представляющих различные формы уличного искусства от древних европейских и российских площадных представлений до серьезных драматических театральных постановок в уличном пространстве города.

«Уличный театр — это самый демократичный театр, и он не устанавливает гендерных, социальных, возрастных, конфессиональных и иных рамок, — говорят организаторы. — Фестиваль объединяет людей силой искусства. Каждый раз фестиваль начинается со ставшего традиционным карнавального шествия по центральному проспекту Тулы. Масштаб мероприятия с каждым годом растет в геометрической прогрессии — заметно множится число участников, стран, которые они представляют, зрителей и площадок».