В банках оценили закон о возвращении россиянам похищенных со счетов средств

Принятие Госдумой (ГД) закона, обязывающего банки возвращать своим клиентам похищенные с их счетов средства, — это один из основных этапов цепочки по борьбе с мошенниками, сообщили «Известиям» 12 июля в пресс-службе ВТБ.

«ВТБ поддерживает принятие закона и давно соблюдает предусмотренные в нем механизмы. Если банки проводят переводы на счета дропперов (лиц, через которых выводятся деньги. — Ред.) из черного списка, который специально создан для борьбы с мошенническими схемами, то абсолютно справедливо, чтобы они возвращали денежные средства пострадавшим клиентам», — отметили в финансовой организации.

Там подчеркнули, что если дроппер попал в базу данных Центробанка (ЦБ), то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снять деньги через отделения банков, чтобы предотвратить их дальнейшее обналичивание.

В то же время в пресс-службе Сбербанка назвали такой новый механизм обоснованным и полезным.

«Он будет не только дисциплинировать кредитные организации, но и стимулировать их применять автоматизированные системы противодействия мошенникам, улучшать качество их работы и эффективность процессов. Клиентов Сбербанка защищает антифрод-система собственной разработки, которая использует более 100 моделей искусственного интеллекта. Мы отслеживаем все каналы обслуживания клиентов и анализируем более 10 млрд транзакций в месяц. Эффективность системы — более 99,6%», — уточнили там.

При этом директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов обратил внимание на то, что закон должен вступить в силу через год.

«Таким образом, у кредитных организаций будет время для изменения операционных процессов с целью соответствия принятым изменениям», — объяснил он.

Также Иванов отметил, что в результате кредитная организации будет обязана возместить средства клиенту, у которого украли деньги со счета, в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего, если она допустит перевод денежных средств на счет мошенника, который находится в специальной базе ЦБ.

«Также предусматривается внедрение двухдневного периода охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. Это даст время и возможность клиенту, находящемуся под влиянием мошенника, одуматься и аннулировать перевод», — добавил он.

Соответствующий закон Госдума приняла в II и III чтениях накануне. При этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что теперь банки будут тщательнее проверять подозрительные переводы и заранее принимать меры, чтобы обезопасить своих клиентов от мошенников.

С начала 2023 года со счетов и карт россиян украли 4,5 млрд рублей — это почти на 30% больше, чем в среднем за 2022-й, сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров на «Инфофоруме-Сочи» в начале июля.