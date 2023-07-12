Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин заявил о переходе российских войск в контратаку на краснолиманском направлении
Туризм
Чернышенко заявил о планах открыть в РФ круглогодичные курорты на пяти морях
Мир
NYT сообщила о дебатах в Белом доме по поводу передачи ATACMS Киеву
Экономика
Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в $1,4 млрд
Общество
На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней
Армия
Марочко сообщил о прибытии иностранных наемников для поддержки ВСУ под Купянском
Происшествия
В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в фюзеляж
Происшествия
ФСБ в Хабаровском крае выявила ячейку пособников сирийских террористов
Общество
Акция «Свеча памяти» прошла в Белгороде к 80-летию битвы у Прохоровки
Общество
Причиной отравления 36 детей в Орске стал йогурт
Мир
Отсидевшую более 50 лет в тюрьме последовательницу Мэнсона освободили
Сюжет:

NYT сообщила о дебатах в Белом доме по поводу передачи ATACMS Киеву

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В администрации президента США Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом 11 июля сообщила газета The New York Times.

«Два американских чиновника и один европейский чиновник описали тихие дебаты в администрации Байдена по поводу того, отправлять ли хотя бы несколько управляемых ракет класса «земля – земля», которые зарезервированы для других угроз безопасности», — написало издание.

Газета отмечает, что Украина давно настаивает на поставке таких ракет. Однако Пентагон пока считает, что ей в настоящее время не нужно такое вооружение.

При этом авторы материала напомнили, что Франция, так же как и США, в прошлом отказывалась от поставок дальнобойных ракет, однако 11 июля президент республики Эммануэль Макрон сообщил, что принял решение передать их Украине. По его словам, Париж придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Киеву защищать свою территорию.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Ранее, 29 июня, газета The Wall Street Journal сообщила о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета. По резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023