Швеция отказала НАТО в размещении у себя тактического ядерного оружия

Развертывания тактического ядерного оружия на территории Швеции вряд ли стоит ожидать, заявил 11 июля глава минобороны королевства Пол Йонсон в эфире телеканала SVT.

«Я не думаю, что это будет. Но, конечно, нам придется оказывать определенную поддержку, потому что НАТО — это военный альянс, основанный как на обычном сдерживании, так и на ядерном сдерживании», — сказал он.

Йонсон также неопределенно высказался о необходимости призывников служить в натовских войсках. Пока, отметил министр, главная обязанность призывников — защищать Швецию, а то, что касается НАТО, будет определено тогда, когда страна станет членом альянса, добавил он.

10 июля телеканал CNN Turk объявил, что парламент Турции рассмотрит заявку Швеции о вступлении в НАТО не раньше осени, так как на этой неделе парламентарии уходят на каникулы.

Ранее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В свою очередь, Швеция в ответ на ускорение Турцией вступления страны в НАТО пообещала «активно поддерживать усилия» по вхождению Анкары в Евросоюз.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

11–12 июля в Вильнюсе проходит саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.