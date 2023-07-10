Столтенберг сообщил о готовности Швеции способствовать вступлению Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО после того, как в течение года блокировал этот шаг, ссылаясь на соображения безопасности. Швеция, в свою очередь, пообещала «активно поддерживать усилия» по вхождению Анкары в Евросоюз, заявил 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Al Jazeera.

Столтенберг объявил в понедельник, что Эрдоган согласился направить заявку Швеции на вступление в альянс в парламент Турции после переговоров в Вильнюсе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По его словам, Эрдоган согласился «тесно сотрудничать с ассамблеей, чтобы обеспечить ратификацию».

«Это исторический день», — сказал генсек альянса на пресс-конференции.

Вступление Швеции в НАТО с прошлого года сдерживается возражениями Турции, обвиняющей Стокгольм в укрывательстве курдских активистов, которых Анкара считает террористами. Но в заявлении, опубликованном после трехсторонних переговоров, говорилось, что Турция и Швеция будут тесно сотрудничать для «координации борьбы с терроризмом», а также укреплять двусторонние торговые связи.

Ранее в понедельник Эрдоган еще больше повысил ставки, потребовав, чтобы Европейский союз возобновил зашедшую в тупик заявку Турции на членство в ЕС в качестве предварительного условия для вступления Швеции в НАТО.

«Швеция будет активно поддерживать усилия по активизации процесса вступления Турции в ЕС», — сказано в заявлении.

Ранее в этот день Столтенберг заявил и написал у себя в Twitter, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.