CNN Turk назвал срок рассмотрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО

Парламент Турции на текущей неделе уходит на каникулы, так что рассматривать заявку Швеции о вступлении в НАТО, которую президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «как можно скорее» запустить в работу, состоится не раньше осени, сообщил 10 июля телеканал CNN Turk.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Однако журналисты телеканала заметили, что даже при максимально ускоренной передаче документа в парламент, на этой неделе не удастся его ратифицировать — парламентарии уходят на каникулы до осени.

Также в понедельник Столтенберг сообщил, что Швеция в ответ на ускорение Турцией вступление страны в НАТО пообещала «активно поддерживать усилия» по вхождению Анкары в Евросоюз.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.