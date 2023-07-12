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Активист из Швеции на акции собрался сжечь устав НАТО вместо Корана

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Фото: Соцсети
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Получивший разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана шведский активист решил вместо этого сжечь устав НАТО. Такое решение он принял после известия о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс, о чем 11 июля сообщила газета Aftonbladet.

29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас изменил свои планы по выражению собственной позиции. Акция пройдет 12 июля на одной из центральных площадей города.

По словам мужчины, он решил устроить демонстрацию с сожжением Корана, чтобы замедлить процесс вступления Швеции в НАТО. По его словам, мысль об этом пришла к нему совсем недавно — две недели назад. Молодому человеку уже поступают звонки от возмущенных людей. Лукас принес свои извинения, но подчеркнул, что организовал акцию не для того, чтобы кого-то обидеть, а чтобы добиться своей цели.

«Если я чувствую, что для спасения чьей-то жизни я должен толкнуть кого-то третьего, я это сделаю. Но если бы был какой-то способ сделать это, никого не обидев, то вместо этого я выбрал бы его», — заявил он.

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В первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха, 28 июня, стало известно о проведении акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме. В то же время выяснилось, что разрешение выдала шведская полиция.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Позднее он сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Он объяснил, что проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

Накануне, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Евросоюза. Столтенберг добавил, что этот исторический шаг делает всех союзников НАТО сильнее и укрепляет безопасность.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение Стокгольмом обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

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