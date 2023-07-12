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Более 10 детей госпитализировали после вспышки кишечной инфекции в Орске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в Орске. Пострадали 47 дошкольников, 13 из них госпитализированы. Об этом сообщил источник «Известий» 11 июля.

Родители воспитанников детских садов города Орска Оренбургской области обратились за медицинской помощью. По информации источника, госпитализировали 13 детей, один из них находится в тяжелом состоянии, остальным дошкольникам оказали амбулаторную помощь.

По предварительным данным, причиной стало отравление молочной продукцией. Медики вместе со специалистами Роспотребнадзора начали комплекс профилактических мероприятий.

В управлении регионального ведомства рассказали, что начали расследование, сообщает ТАСС.

«Юго-восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с целью выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещающих ряд дошкольных учреждений города Орска», — говорится в сообщении.

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Вечером 11 июля региональный Минздрав сообщил, что в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений Орска. Медицинскую службу города усилили, приготовили дополнительные койки для возможной госпитализации. Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова отправилась на место со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуацию на контроль взял губернатор региона Денис Паслер.

Ранее, 7 июля, стало известно об отравлении 10 подростков в Новоуральске. Дети были госпитализированы, двое из них — в реанимации. В биологических жидкостях пострадавших медики выявили содержание этанола в различной концентрации.

В этот же день, 7 июля, сообщалось, что в Вологде семь человек госпитализированы с отравлением после посещения суши-бара. У всех диагностировали острую кишечную инфекцию.

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