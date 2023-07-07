В Вологде не менее семи человек отравились после похода в суши-бар
В Вологде семеро посетителей суши-бара Yanki izakaya попали в больницу с отравлением, следует из сообщения департамента здравоохранения региона на официальной странице «ВКонтакте» 7 июля.
«У всех госпитализированных наблюдаются проявления острой кишечной инфекции. Состояние пациентов — средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, пациенты находятся под наблюдением врачей», — указано в публикации.
При этом, как уточняет ТАСС, известно об уже восьми пострадавших.
Прокуратура региона начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Расследование проводит в том числе и областное управление Роспотребнадзора.
Ранее, 6 июля, стало известно, что число жителей Забайкальского края, отравившихся мясом медведя, выросло до 20 человек. Пострадавшие заболели трихинеллезом.