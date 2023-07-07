Реклама
Прямой эфир
Мир
RTL сообщила об участии в боях около 100 французских наемников на стороне ВСУ
Мир
Для жителей Киева открыли курсы «национального сопротивления»
Экономика
В ФТС сообщили о росте числа попыток незаконного вывоза валюты из России
Общество
Маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Общество
В МЧС предупредили о надвигающемся шторме в Азовском море
Спорт
Касаткина проиграла белорусской теннисистке Азаренко в третьем круге Уимблдона
Мир
Призывавший убивать солдат РФ финский спикер Халла-ахо выдвинулся в президенты
Армия
В зону спецоперации доставили технику из Тульской области
Происшествия
В Вологде не менее семи человек отравились после похода в суши-бар
Общество
Таможенники пресекли попытку вывезти в Казахстан трехмесячных львят и тигрят
Спорт
Турнир по вольной борьбе «Сила России» состоялся в Северной Осетии

В Вологде не менее семи человек отравились после похода в суши-бар

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вологде семеро посетителей суши-бара Yanki izakaya попали в больницу с отравлением, следует из сообщения департамента здравоохранения региона на официальной странице «ВКонтакте» 7 июля.

«У всех госпитализированных наблюдаются проявления острой кишечной инфекции. Состояние пациентов — средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, пациенты находятся под наблюдением врачей», — указано в публикации.

При этом, как уточняет ТАСС, известно об уже восьми пострадавших.

Прокуратура региона начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Расследование проводит в том числе и областное управление Роспотребнадзора.

«Полностью защитить детей от массовых отравлений не получится»
Инфекционист Иван Коновалов — о питании в детских лагерях и способах профилактики кишечных заболеваний

Ранее, 6 июля, стало известно, что число жителей Забайкальского края, отравившихся мясом медведя, выросло до 20 человек. Пострадавшие заболели трихинеллезом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023