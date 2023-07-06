Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье достигло 20 человек

Число жителей Забайкальского края, отравившихся мясом медведя, выросло до 20 человек. Об этом 6 июля сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«По состоянию на 6 июля получены экстренные извещения на 20 случаев заболевания трихинеллезом, в том числе четырех детей до 17 лет. Случаи зарегистрированы среди жителей поселков Куанда и Новая Чара», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Диагноз подтвержден у четырех заболевших, у остальных зарегистрировано подозрение на трихинеллез. Госпитализированы 18 заболевших и лиц с подозрением на заболевание.

Как указывали в ведомстве, причиной заболевания стало употребление в начале июня мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку.

В тот же день минздрав Забайкалья уточнил, что среди 11 пострадавших в результате отравления мясом медведя трое находятся в состоянии средней степени тяжести, в их числе несовершеннолетний, восемь — в удовлетворительном состоянии. Прокуратура Забайкальского края начала проверку.