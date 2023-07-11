Мишустин назвал показатель инфляции в РФ одним из самых низких в мире

Показатель инфляции в России в настоящее время является одним из самых низких в мире. На это указал во вторник, 11 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Инфляция остается умеренной: с января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений», — сказал председатель правительства РФ.

По его словам, в годовом выражении инфляция в стране не превышает 3,5%.

«Это сегодня один из самых низких показателей в мире», — сказал премьер-министр.

Мишустин также отметил, что при любых вызовах экономике РФ все социальные обязательства будут выполняться. Он добавил, что при этом власти продолжат решать и другие первоочередные задачи государства.

Ранее, 5 июля, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что на начало июля инфляция составила 3,4%. Он добавил, что правительство создало специальную систему мониторинга цен, речь идет в первую очередь о продовольственной корзине.

До этого, 16 июня, Путин указал на то, что инфляция в российском государстве ниже, чем во многих государствах Запада. Он отметил, что в России она близка к историческому минимуму.

Тогда же помощник президента РФ Максим Орешкин на традиционном завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ указал на преодоление Россией инфляции за последний год. Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, призвал российские госбанки активнее покупать облигации федерального займа (ОФЗ), отметив, что на последних аукционах кредитные организации проявляли низкую активность.