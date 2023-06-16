Путин указал на уровень инфляции в 2,9% в России
Президент РФ Владимир Путин 16 июня указал на то, что инфляция в стране ниже, чем во многих государствах Запада. В России она составляет 2,9% и близка к историческому минимуму.
«Это же результат нашей коллективной работы: и правительства, и администрации, и экономического блока правительства. <...> Мы сохранили ответственную, сбалансированную, бюджетную и денежно-кредитную политику», — отметил президент, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства также обратил внимание на то, что безработица составляет на данный момент 3,3%. Он подчеркнул, что такой низкой она еще не была никогда в нашей истории.
Устойчивая макроэкономическая ситуация стала конкурентным преимуществом страны, действенным фактором развития, заявил Путин.
Ранее в этот день помощник президента РФ Максим Орешкин на традиционном завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ указал на преодоление Россией инфляции за последний год. Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, призвал российские госбанки активнее покупать облигации федерального займа (ОФЗ), отметив, что на последних аукционах кредитные организации проявляли низкую активность.
ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.