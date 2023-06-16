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Орешкин сообщил о преодолении инфляции в России

Орешкин: Россия преодолела инфляцию, ее показатель составляет 2,9%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Россия за последний год справилась с инфляцией, сейчас ее показатель находится на уровне 2,9%. Об этом заявил 16 июня помощник президента РФ Максим Орешкин на традиционном завтраке «Сбербанка» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Главный риск больших расходов — это инфляция. Главная задача, которую нам нужно ставить и решать, — это что сделать для того, чтобы инфляция не выросла. Потому что за последний год мы справились очень удачно, у нас сейчас инфляций 2,9%», — сказал он.

В деловом завтраке также принимал участие министр финансов России Антон Силуанов. Он, в свою очередь, призвал российские госбанки активнее покупать облигации федерального займа (ОФЗ), отметив, что на последних аукционах кредитные организации проявляли низкую активность.

«У нас банки государственные, в том числе и уважаемый Герман Оскарович (Глава Сбербанка Герман Греф. — Ред.), покупайте наши облигации! На последних аукционах ни Сбербанка, ни ВТБ — нету. Мы и так уже под 10,5% занимаем по фиксированным, по плавающим — 8,6%. Куда больше? Для вас кредиты будут еще дороже», — отметил он в своем выступлении.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в новом бюджетном цикле кабинету министров придется провести приоритизацию расходов, а также вернуться к вопросу параметров бюджетного правила.

«Мы все равно к этому вопросу вернемся. Потому что в тех параметрах, о которых мы договаривались год-полтора назад, мы дальше не пройдем», — указал министр.

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