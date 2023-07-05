Мишустин спрогнозировал инфляцию в РФ к концу 2023 года не выше 5 %
Эксперты считают, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%. Об этом 5 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«По инфляции вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении... она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть», — сказал Мишустин.
Правительство, по словам премьер-министра, создало специальную систему мониторинга цен, речь идет в первую очередь о продовольственной корзине.
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