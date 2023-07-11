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В Екатеринбурге впервые зафиксировали температуру +40 °C
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В Екатеринбурге впервые зафиксировали температуру +40 °C

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Температурный рекорд обновлен в Екатеринбурге, где 11 июля воздух прогрелся до 40 °C, сообщает Уралгидромет.

«В Екатеринбурге впервые отмечена температура воздуха 40 °C, до этого абсолютный максимум температуры был 39,1 °C, отмечен 16 июля 2020 года», — сказано на сайте.

10 июля воздух в Екатеринбурге раскалился до 38,3 °C, этот показатель также стал рекордом, ранее максимум был зафиксирован в 2020 году — 35,5 °C.

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В Москве днем 11 июля облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, 20 градусов тепла. В ночь на 12 июля в столице температура воздуха составит +10.

9 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе в Московский регион приходит рекордное похолодание. По его данным, Москва и область находятся в «арктическом мешке» из-за тыла циклона.

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