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Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 11 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до 20 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы во вторник, 11 июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градуса, ночью — не ниже +8.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба.

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Ранее, 10 июля, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе жителей Москвы ждет погода, близкая по температуре ко второй половине мая. В середине недели она может понизится до +16 градусов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придет рекордное похолодание. По его данным, Москва и область окажутся в «арктическом мешке» из-за тыла циклона, куда будут прорываться облака и осенний холод.

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