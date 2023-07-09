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Жителей Московского региона предупредили о рекордном похолодании

Синоптики сообщили, что москвичей ожидает рекордное похолодание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Рекордное похолодание придет в Московский регион на предстоящей неделе. Об этом 9 июля в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, Москва и область окажутся в «арктическом мешке» из-за тыла циклона, куда будут прорываться облака и осенний холод. В течение предстоящей рабочей недели погода будет облачная, местами пройдут небольшие дожди, уточнил Тишковец.

«Так, если неделя начнется с +17…+22 градусов, то во вторник днем уже не выше +14…+19 градусов, а к среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода и будут колебаться от +11 до +16 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Ночью минимальная температура составит +6…+11 градусов», — продолжил он.

Столь значительное похолодание в середине лета случается не чаще одного раза в 15 лет, а 12 июля может стать самым холодным за последние 75 лет, предупредил Тишковец. Самые низкая дневная температура в этот день в Москве фиксировалась в 1986 году: тогда днем было только +13,6 градуса.

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В 2023 году 12 июля в столице ожидается от +13 до +15 градусов.

Как заключил Тишковец, к выходным лето вернет свои позиции. В выходные температура воздуха войдет в свое климатическое русло: днем в воскресенье прогнозируется от +21 до +26 градусов.

6 июля в погодном центре «Фобос» предупредили, что со следующей недели в столичном регионе ожидается значительное похолодание, температура опустится до +17 градусов днем.

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