Востоковед объяснил решение Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО

Турция пытается получить максимальную выгоду от вступления Швеции в НАТО, в том числе и экономическую. Об этом 11 июля «Известиям» сообщил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Евросоюза.

«Начиная с середины 2022 года шел безостановочный торг, кто-то может назвать это шантажом, поскольку в данных условиях Турция пыталась максимально получить для себя выгоду от того, что Швеция и Финляндия стремятся вступить в НАТО как можно скорее. Турция — та страна, которая благодаря своему членству в альянсе может давить не только на Швецию и Финляндию, но также на Брюссель и Вашингтон», — сказал Лукьянов.

Политолог отметил, что торг шел по самым разным аспектам, в том числе в военно-промышленной и экономической сферах.

«Речь идет о поставках тех или иных видов вооружений в Турцию, которые были заблокированы США. Кроме того, это уступки по определенным вопросам оказания экономической помощи, непрепятствование деятельности турецких экономических агентов в различных регионах, а также осуществление финансовых операций, в том числе с Россией, в обход санкций Запада», — сказал он.

Вступлении Турции в ЕС — программа-максимум, которую Эрдоган хочет получить взамен на вступление Швеции в НАТО, подчеркнул эксперт. Однако в ближайшие годы это маловероятно, считает он. При этом ориентир Анкары на Запад турецкий лидер может использовать для электората, который кооперировался вокруг оппозиционных кандидатов на прошедших в мае президентских выборах.

«Таким образом Эрдоган хочет в очередной раз продемонстрировать, что его победа демократическая, победа, полученная при поддержке большинства, и он является президентом большинства и готов работать на вот эту часть своего электората», — сказал востоковед.

Кроме того, по словам собеседника «Известий», Эрдоган хочет добиться экономической помощи от западных стран.

«Турецкая экономика в ужасном состоянии. Несмотря на ту выгоду, которую Турция получала и получает от параллельного экспорта в Россию, несмотря на финансовые вливания, которые Турция получает от арабских государств Персидского залива, Турция остро нуждается в серьезной помощи со стороны западных стран. И эта помощь не публичная, но важная и значимая как в плане объема, так и ее своевременности. Это то, что является, на мой взгляд, основным предметом торга с западными странами», — заключил Лукьянов.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России. Он также прокомментировал отношения России к Турции в связи с ее обязательствами в качестве члена альянса. Песков обратил внимание на то, что Анкара «привержена своим обязательствам».

Турция заявила о намерении одобрить заявку шведской стороны на вступление в НАТО после того, как Стокгольм выполнит обязательства по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом 21 июня. Он был подписан в июне минувшего года в ходе саммита НАТО.

Ранее Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.