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В ФНС прокомментировали налоговую задолженность в 2,5 трлн рублей к концу 2022-го

ФНС: образование налогового долга компаний в 2,5 трлн рублей — временное явление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На росте налогового долга компаний сказалась сложная экономическая ситуация 2022 года, для многих вызванная санкционными мерами, а также необходимостью быстро перестраивать свои бизнес-процессы. Кроме того, на работу бизнеса повлияли котировки курса рубля, переход на постоплатную систему, задержка оплаты по контрактам. Об этом рассказали «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС) 11 июля.

При этом там отметили, что наблюдалось снижение платежной дисциплины.

В то же время в службе уточнили, что показатель DTI (долг к поступлениям) составил 6,1% и остался на уровне 2019 года. По итогам 2020 года, например, он составлял 6,5%, а в среднем за последние годы 8,4%.

«Для реструктуризации долга предпринимались существенные меры, в том числе полгода (с 01.04 по 01.10.2022) действовал мораторий на банкротство. Он запрещал не только банкротить, но и начислять пени, осуществлять исполнительные действия. Это снизило банкротства предприятий, но при этом перевело их долги в отсроченные взыскания. В то же время был введен мораторий на блокировку счетов, а также на проверки в рамках соблюдения валютного законодательства. Образование долга компаний — это временное явление, в дальнейшей перспективе для развития экономики важно поддержать бизнес и не дать ему закрыться», — уточнили в ФНС.

Там так же добавили, что для перевода долга в управляемую реструктуризацию с 1 апреля прошлого года служба реализует пилотный проект «Площадка реструктуризации долга», который позволяет выработать решения по комплексному выводу предприятия из кризиса по задолженности перед бюджетом и иными кредиторами. В рамках него за 2022 год бизнесу оказано мер поддержки в виде различных форм рассрочки налоговых платежей на сумму более 670 млрд рублей.

Платежом труден: бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022-м
Почему выросли долги компаний перед казной и сохранится ли тенденция в 2023-м

Ранее в этот день сообщалось, что о налоговых долгах компаний перед госказной в 2022-м в 2,5 трлн рублей указывалось в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал «Известиям», что, по его мнению, в 80% случаев возникновение задолженности свидетельствует о проблемах в той или иной компании, которые нужно решать на месте. При этом он считает, что ситуация с долгами по итогам 2023 года будет зависеть от ответственности бизнеса.

Управляющий партнер Tax & Legal Management Василий Ваюкин назвал ситуацию с долгами некритичной.

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