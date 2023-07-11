Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за фейки об СВО
Мировой судья в Москве оштрафовал видеосервис Twitch на 4 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации России по защите Донбасса, сообщает во вторник, 11 июля, корреспондент «Известий».
«Суд постановил: признать Twitch Interactive, Inc. виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации) и назначить наказание в виде штрафа на 4 млн рублей», — говорится в решении суда.
Отмечается, что протокол был составлен из-за отказа американского сервиса удалить недостоверную информацию о спецоперации, содержащуюся в трех видеороликах.
Twitch Interactive — видеостриминговый сервис, специализирующийся в основном на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.
Стриминговый сервис Twitch 18 апреля уже был оштрафован на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации. В частности, Генеральная прокуратура РФ выявила на площадке четыре материала с недостоверной информацией.
Ранее, 31 января, Twitch был также оштрафован на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации.