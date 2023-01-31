Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации
Стриминговый сервис Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации.
Как сообщили в мировом суде, Twitch получил штраф за публикацию интервью с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
«Суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive, Inc. по ч. 2 ст 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством)», — заявили в суде.
В октябре 2022 года мировой суд Москвы оштрафовал Twitch на 8 млн рублей за неудаление фейков о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции по защите Донбасса.
Ранее Twitch дважды штрафовали за фейки о российской армии в интервью с Арестовичем: на 3 и 4 млн рублей.
В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.