Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление фейков о ВС РФ
Мировой суд Москвы назначил штраф в размере 4 млн рублей стриминговому сервису Twitch за неудаление фейков о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции по защите Донбасса, передает 18 октября корреспондент «Известий» из зала суда.
В решение указывается, что суд постановил признать Twitch Interactive, Inc. виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации) и назначить ей наказание в виде штрафа на 4 млн рублей.
Согласно протоколу, на сервисе было опубликовано видео стрима с украинским военным экспертом, а также интервью адвоката Марка Фейгина (включен Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) с советником главы офиса украинского президента Алексеем Арестовичем.
Twitch ранее уже дважды штрафовали за фейки о российской армии в интервью с Арестовичем: на 3 и 4 млн рублей.
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