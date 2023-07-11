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Военнослужащие группировки «Восток» пресекли выдвижение двух взводов ВСУ

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Два украинских взвода были выявлены на южнодонецком направлении военнослужащими российской группировки «Восток». Выдвижение националистов было сорвано — уничтожена техника и живая сила противника, сообщил 11 июля начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» вскрыто и предотвращено выдвижение до взвода боевиков в направлении южнее Водяново. Группа уничтожена вместе с автомобильной техникой», — сказал Чехов «РИА Новости».

Он добавил, что было пресечено также выдвижение до взвода националистов в районе северо-западнее Старомайорского. С потерями противник отступил. Кроме того, мотострелковые подразделения группировки ликвидировали группу пехоты украинских военных в районе Ровнополя. Они также сорвали атаку противника в районе Макаровки, где была уничтожена живая сила националистов.

«Также в районе Макаровки вертолетами армейской авиации и огнем артиллерии уничтожены боевые бронированные машины и места скопления живой силы ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет в районе Пречистовки», — резюмировал Чехов.

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9 июля Чехов рассказывал, что бомбардировщики Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Шевченко на южнодонецком направлении. И добавил, что ВС РФ при поддержке артиллерии отразили атаку украинских боевиков севернее Урожайного на южнодонецком направлении.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены атаки в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка, а также Малая Токмачка Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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