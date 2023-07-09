ВС РФ при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России при поддержке артиллерии отразили атаку украинских боевиков севернее Урожайного на южнодонецком направлении. Об этом 9 июля сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражена атака националистов в районе севернее Урожайного. Понеся потери, противник отступил», — рассказал Чехов.

В результате уничтожены минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией в районах восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого. Российские бойцы также ликвидировали САУ «Гвоздика» в районе Великой Новоселки и гаубицу «Мста-Б» рядом с населенным пунктом Новый Комар.

После удара бомбардировочной авиации уничтожен украинский склад снарядов в районе Шевченко. В районе Веселого Гая барражирующий боеприпас «Ланцет» ликвидировал самоходную артиллерийскую установку «Цезарь», а севернее Комсомольского — гаубицу М777.

Рядом с Новоданиловкой уничтожен минометный расчет ВСУ, а в районе Червоной Криницы на запорожском направлении — буксируемые гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

«Штурмовой авиацией нанесено огневое поражение по скоплениям боевиков в районах Приютного и Пятихаток», — сообщил Чехов. Кроме того, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» сбил украинский беспилотник «Лелека».

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены атаки в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка, а также Малая Токмачка Запорожской области.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на трех направлениях. В частности, на южнодонецком направлении также была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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