Бомбардировщики Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе боевых действий уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Шевченко на южнодонецком направлении. Об этом 9 июля сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Ударами бомбардировочной авиации уничтожен склад боеприпасов в районе Шевченко», — сказал он ТАСС.

По словам Чехова, передовые подразделения Восточной группировки войск с помощью российских артиллеристов отразили атаку украинских формирований на южнодонецком направлении, в результате чего противник отступил, понеся потери.

Огнем гаубичной артиллерии уничтожены минометный расчет, боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией в районах восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого.

Также российские бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в районе Великой Новоселки и гаубицу «Мста-Б» в районе Нового Комара, добавил глава пресс-центра.

Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка «Цезарь» в районе Веселого Гая, добавил он.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Боевую бронированную машину противника уничтожил экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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