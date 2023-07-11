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ВС РФ уничтожили склад ВСУ с западными ракетами в Николаеве

Подполье: российские военные уничтожили склад ВСУ с западными ракетами в Николаеве
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дальнобойными ракетами западного производства в Николаеве. Об этом во вторник, 11 июля, заявил координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев.

«По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП», — передает его слова «РИА Новости».

Лебедев также добавил, что, по словам местных жителей, даже через 12 часов после удара они наблюдали пожарные машины, которые направлялись в сторону расположенной недалеко от склада военной части.

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О взрыве в Николаеве украинские СМИ сообщили в ночь на 10 июля. В городе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучали в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области.

Позже глава областной администрации Николаева Виталий Ким заявил, что в городе был поврежден объект инфраструктуры. Информация о повреждениях уточняется.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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