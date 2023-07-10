Додон осудил участие Молдавии в саммите НАТО в Вильнюсе

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 10 июля, выступил против участия представителей республики в саммите НАТО в Вильнюсе.

«Молдову затягивают в гонку вооружений против Востока. Это очень чревато для безопасности Республики Молдова. Нам здесь не нужно НАТО-вское оружие и солдаты НАТО. Мы должны сохранить мир и нейтралитет на нашей территории», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Экс-президент призвал действующего лидера Майю Санду «оставить в покое» молдован. По его словам, если она хочет получить вооружение, то «пусть уезжает в другую страну, у нее есть и другие гражданства».

Додон также выразил уверенность, что молдаване дадут отпор в том случае, если вопрос о втягивании республики в военные действия «встанет ребром».

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля. На встрече страны-участницы обсудят поддержку Украины и условия ее вступления в альянс.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин 5 июля рассказал «Известиям», что официальная политика румынских властей направлена на поддержку интеграционного курса Молдавии в Евросоюз и НАТО. Он отметил, что в радикально-националистическом — румыноунионистском — сегменте политических кругов в Бухаресте существует идея возрождения «Большой Румынии» и при этом выдвигаются претензии на ряд территорий (в том числе Северную Буковину, некоторые причерноморские земли современной Украины и не только).

Еще в июне прошлого года Додон также заявил, что готовится военное и политическое присоединение республики к Румынии и Североатлантическому альянсу. По словам бывшего главы государства, Санду и «ее внешние хозяева» идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации.

В январе 2023 года Санду в интервью газете Politico допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Молдавия рискует потерять суверенитет при сближении с блоком. Она отметила, что постсоветское пространство является для НАТО своего рода «полигоном» для геополитической конфронтации с РФ.