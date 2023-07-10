Реклама
Прямой эфир
Мир
Axios узнал о вспышках гнева Байдена в общении с помощниками
Экономика
Лавров заявил о безрезультатных усилиях ООН по российской части зерновой сделки
Спорт
Россиянин Медведев обыграл чеха Легечку и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Политика
В России с 1 января 2024 года запустят программу долгосрочных сбережений граждан
Общество
Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими в Москве
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Общество
Торговая марка «Активиа» сменит название в России
Политика
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Спорт
Нападающий «Зенита» Малком может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Мир
Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе 12 июля
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым
Спорт
Российский фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру
Сюжет:

Додон осудил участие Молдавии в саммите НАТО в Вильнюсе

Додон: НАТО втягивает Молдавию в гонку вооружений против Востока
0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 10 июля, выступил против участия представителей республики в саммите НАТО в Вильнюсе.

«Молдову затягивают в гонку вооружений против Востока. Это очень чревато для безопасности Республики Молдова. Нам здесь не нужно НАТО-вское оружие и солдаты НАТО. Мы должны сохранить мир и нейтралитет на нашей территории», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Экс-президент призвал действующего лидера Майю Санду «оставить в покое» молдован. По его словам, если она хочет получить вооружение, то «пусть уезжает в другую страну, у нее есть и другие гражданства».

Додон также выразил уверенность, что молдаване дадут отпор в том случае, если вопрос о втягивании республики в военные действия «встанет ребром».

Когда-нибудь потом: почему Украину не берут в НАТО
Альянс пообещал Киеву новый пакет помощи, но о присоединении речи не идет

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля. На встрече страны-участницы обсудят поддержку Украины и условия ее вступления в альянс.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин 5 июля рассказал «Известиям», что официальная политика румынских властей направлена на поддержку интеграционного курса Молдавии в Евросоюз и НАТО. Он отметил, что в радикально-националистическом — румыноунионистском — сегменте политических кругов в Бухаресте существует идея возрождения «Большой Румынии» и при этом выдвигаются претензии на ряд территорий (в том числе Северную Буковину, некоторые причерноморские земли современной Украины и не только).

Еще в июне прошлого года Додон также заявил, что готовится военное и политическое присоединение республики к Румынии и Североатлантическому альянсу. По словам бывшего главы государства, Санду и «ее внешние хозяева» идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации.

В январе 2023 года Санду в интервью газете Politico допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Молдавия рискует потерять суверенитет при сближении с блоком. Она отметила, что постсоветское пространство является для НАТО своего рода «полигоном» для геополитической конфронтации с РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023