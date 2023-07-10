Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Армия
Войска РФ поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Политика
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Армия
ВС РФ успешно отразили атаки ВСУ на донецком направлении
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Якутии и Хабаровском крае
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым
Политика
Политолог дал прогноз на сотрудничество Украины и НАТО после саммита в Вильнюсе
Мир
Матвиенко заявила о недопустимости диалога с РФ и КНР на языке силы и угроз
Экономика
Мишустин объявил о запуске в РФ производства новых дизельных двигателей
Мир
Си Цзиньпин назвал развитие отношений с РФ стратегическим выбором двух стран
Мир
ЕК поддержала поставки Украине кассетных боеприпасов от США
Политика
В РФ запретили взыскивать просроченные долги жителей новых регионов страны

В России спустят на воду около тысячи судов до 2035 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские верфи планируют спустить на воду около тысячи судов до 2035 года. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

По его словам, в стране в настоящий момент реализуются меры не только по строительству новых кораблей, но и по обновлению гражданского флота, ведется работа по производству для него российского оборудования.

«Отдельная большая работа ведется по созданию для них (судов — Ред.) отечественного оборудования, серийный выпуск более 60 его видов будет налажен в течение ближайших двух лет», — отметил председатель правительства.

Мишустин добавил, что сейчас также прорабатывается вопрос о расширении утвержденной программы, по которой предусмотрено строительство 260 судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Флотный график: на поддержку судостроения хотят выделить 65 млрд рублей
Какую технику можно будет произвести на эти деньги

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что на российских судоверфях в 2023–2028 годах планируется построить около 260 судов. По его словам, в ближайшие пять лет страна обновит торговый флот, на эти цели будут привлечены средства фонда национального благосостояния.

Президент также сообщил, что Россия будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора Север – Юг. В рамках реализации этих планов, планируется к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по данному маршруту.

До этого, в конце мая, во время встречи российского президента с представителями «Деловой России» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российские судостроители смогут закрыть потребность перевозчиков в судах с 2025 года.

В том же месяце председатель правительства России сообщил о планах российского правительства выделить 14 млрд рублей на разработку, модернизацию и производство судового оборудования. Таким образом, правительство продолжит программу развития гражданского кораблестроения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023