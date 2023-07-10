В России спустят на воду около тысячи судов до 2035 года

Российские верфи планируют спустить на воду около тысячи судов до 2035 года. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

По его словам, в стране в настоящий момент реализуются меры не только по строительству новых кораблей, но и по обновлению гражданского флота, ведется работа по производству для него российского оборудования.

«Отдельная большая работа ведется по созданию для них (судов — Ред.) отечественного оборудования, серийный выпуск более 60 его видов будет налажен в течение ближайших двух лет», — отметил председатель правительства.

Мишустин добавил, что сейчас также прорабатывается вопрос о расширении утвержденной программы, по которой предусмотрено строительство 260 судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что на российских судоверфях в 2023–2028 годах планируется построить около 260 судов. По его словам, в ближайшие пять лет страна обновит торговый флот, на эти цели будут привлечены средства фонда национального благосостояния.

Президент также сообщил, что Россия будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора Север – Юг. В рамках реализации этих планов, планируется к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по данному маршруту.

До этого, в конце мая, во время встречи российского президента с представителями «Деловой России» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российские судостроители смогут закрыть потребность перевозчиков в судах с 2025 года.

В том же месяце председатель правительства России сообщил о планах российского правительства выделить 14 млрд рублей на разработку, модернизацию и производство судового оборудования. Таким образом, правительство продолжит программу развития гражданского кораблестроения.