Мантуров пообещал закрыть судостроителями РФ потребность перевозчиков с 2025 года

Российские судостроители смогут закрыть потребность перевозчиков в судах с 2025 года, отметил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 26 мая во время встречи российского президента Владимира Путина с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Мы ориентируемся, что с 2025 года все те объемы, которые нужны перевозчикам, будут закрыты нашими производителями судостроения», — подчеркнул Мантуров.

18 мая стало известно о согласовании Министерством обороны и судостроителями плана модернизации корабельного состава Черноморского флота. До конца 2023 года в состав Черноморского флота должны войти четыре новые боевые единицы, которые строятся на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России. Речь идет о малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160, предположил военный историк Дмитрий Болтенков. Эксперт подчеркнул, что новые корабли существенно увеличат ударную мощь группировки в регионе.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 2 мая сообщил о планах российского правительства выделить 14 млрд рублей на разработку, модернизацию и производство судового оборудования. Он отметил, что на фоне отказа партнеров западных стран от поставок некоторые отрасли оказались в сложном положении, в том числе судостроительные предприятия. Таким образом, правительство продолжит программу развития гражданского кораблестроения.