Черноморский флот до конца года усилят четыре новые боевые единицы

Минобороны и судостроители согласовали план модернизации корабельного состава Черноморского флота. До конца года в состав ЧФ должны войти четыре новые боевые единицы, которые строятся на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, согласован план приема в состав Черноморского флота четырех новых боевых кораблей до конца года.

Речь идет о малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160, предположил военный историк Дмитрий Болтенков. По словам эксперта, новые корабли значительно увеличат ударную мощь группировки в регионе.

«Три малых ракетных корабля проекта 22800 строили в Керчи, из которых головной — «Циклон» — уже в строю. Следующие два — «Аскольд» и «Амур». Их, по-видимому, будут передавать флоту. И есть большая вероятность, что один корабль будет из тех, что строятся в Зеленодольске», — рассказал он «Известиям».

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