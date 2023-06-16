Путин заявил о планах построить в РФ около 260 судов в ближайшие пять лет
На российских судоверфях в 2023–2028 годах планируется построить около 260 судов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу, 16 июня, на пленарной сессии ПМЭФ.
По его словам, в ближайшие пять лет страна обновит торговый флот, на эти цели будут привлечены средства фонда национального благосостояния.
«В ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния», — сказал российский лидер, добавив, что кроме того продолжится строительство ледокольного флота.
Президент также сообщил, что Россия будет уделять особое внимание развитию транспортного коридора Север – Юг. В рамках реализации этих планов, планируется к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по данному маршруту.
До этого, в конце мая, во время встречи российского президента с представителями «Деловой России» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российские судостроители смогут закрыть потребность перевозчиков в судах с 2025 года.
В том же месяце председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о планах российского правительства выделить 14 млрд рублей на разработку, модернизацию и производство судового оборудования. Таким образом, правительство продолжит программу развития гражданского кораблестроения.