Синоптик назвал сроки окончания ливней в Сочи

Период сильных дождей в Сочи, как ожидается, закончится 10 июля. Об этом в разговоре с «Известиями» 10 июля рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Период сильных осадков в Сочи сегодня подходит к концу. Во вторник и среду еще могут быть дожди, но уже меньшей интенсивности, а начиная с четверга, согласно прогнозам, установится теплая погода без осадков», — сообщил Шувалов.

Он отметил, что, пока идут дожди, температура воздуха будет находиться на уровне +21…+23 градусов, а когда они прекратятся, поднимется до +25…+27 градусов.

По его мнению, штормовое предупреждение будет действовать в течение понедельника и «для подстраховки» его могут продлить на вторник.

Накануне вечером вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок, были включены сиренно-речевые установки для оповещения людей.

В тот же день стало известно, что из-за мощного ливня временно остановили движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Участок трассы А-147 Адлер – Веселое также перекрыт в связи с подтоплением проезжей части.

Кроме того, 9 июля в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое.

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

Утром 9 июля микрорайон Хоста в Сочи затопило из-за сильного ливня. Информации о пострадавших не поступало.