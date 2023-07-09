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На выборах президента Узбекистана проголосовало более 60% избирателей

В ЦИК Узбекистана сообщили, что на выборах президента проголосовало более 60% избирателей
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Почти 12 млн граждан, или 60,74% избирателей, проголосовали к 15:00 (13:00 мск) на досрочных выборах президента Узбекистана. Об этом в эфире UzTV сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 15:00 на избирательные участки пришло 11 707 357 избирателей, или 60,74% от общего списка», — сказал он.

В 2021 году на выборах президента явка на 15:00 местного времени составляла 64,2% избирателей.

Ранее в воскресенье МИД Узбекистана сообщил, что за рубежом в списки избирателей внесены 231 776 граждан, из которых 180 729 уже проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля. В России уже начали подсчет голосов.

На выборы аккредитовано порядка 800 международных наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

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Досрочные президентские выборы — первые после внесения поправок в Конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиёев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а в случае победы также в 2030-м.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев в беседе с «Известиями» назвал выборы в Узбекистане функциональными.

Кандидатами от Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий стали их лидеры — Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов соответственно. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула Мирзиёева, а социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.

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