В России начался подсчет голосов на выборах президента Узбекистана

На выборах президента Узбекистана начался подсчет голосов на участках, расположенных в России. Об этом 9 июля на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК республики Бахром Кучкаров.

«В настоящий момент уже закрылись участки для голосования в диппредставительствах в Японии, Южной Корее, а также в России — в генконсульстве во Владивостоке. Начался подсчет голосов», — сообщил он.

МИД Узбекистана сообщил, что за рубежом в списки избирателей внесены 231 776 граждан, из которых 180 729 уже проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля.

Ранее в этот день пресс-служба ЦИК Узбекистана сообщила, что голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось практически на всех 10 784 избирательных участках. Отмечается, что на выборы аккредитовано порядка 800 международных наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Досрочные президентские выбора в стране — первые после внесения поправок в Конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиёев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а в случае победы также в 2030-м.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев в свою очередь назвал выборы в Узбекистане функциональными. По его словам, выборы проходят комфортно как для избирателей, так и для членов избирательной комиссии. Также применяется технология «электронного списка избирателей».

Кандидатами от Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий стали их лидеры — Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов соответственно. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула Шавката Мирзиёева, а социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.