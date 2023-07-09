В Абхазии прервано движение поездов из-за размыва путей

В Абхазии приостановлено движение поездов из-за размыва железнодорожных путей после дождя. Об этом 9 июля сообщили «Абхазские железные дороги» (АЖД).

«Сильный ливень смыл более 200 м железнодорожного пути на перегоне Бзыбь — Гагра и станции Гагра. Бригады АЖД сейчас обследуют и другие участки в районе, чтобы выявить повреждения», — сообщил сайт компании.

Движение приостановили после отправки поезда Москва — Сухум. Электропоезд «Ласточка» движется до станции Гагры.

Улицы в Гагре и Сухуме затопило после сильных ливней. «Известия» также публикуют кадры затопленных с улиц.

Ранее в этот день в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое.

Также корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.