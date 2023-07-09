У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка из 400 машин

Со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост скопилось 400 автомобилей. Об этом 9 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Со стороны Тамани очередь составляет 400 машин. Время ожидания более полутора часов», — уточняется в сообщении.

Утром в автомобильном заторе стояло более 500 машин.

По направлению из Крыма на Кубань заторов на Крымском мосту не наблюдается.

Накануне сообщалось, что образовавшийся со стороны Краснодарского края затор на подъезде к Крымскому мосту ликвидирован. По состоянию на 12:00 субботы пробок не наблюдалось.

Утром в тот же день в пробке на подъезде к Крымскому мосту стояло около 300 машин. Время ожидания составляло 1–1,5 часа.

В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. В некоторые дни длина пробки составляла 4 км, а время ожидания — до двух часов.

4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок.

Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.