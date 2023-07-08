Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидирована
Затор, образовавшийся со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту, ликвидирован. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» 8 июля.
«12:00: затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет» , — говорится в публикации.
Ранее в этот день сообщалось о пробке в 300 машин на подъезде к Крымскому мосту. Время ожидания составляло 1–1,5 часа.
В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. В некоторые дни длина пробки составляла 4 км, а время ожидания — до двух часов.
4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.