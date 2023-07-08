Около 300 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Кубани
Со стороны Краснодарского края около 300 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Главный мост» 8 июля.
«Если вы едете в Крым, то будьте готовы ожидать в очереди на досмотр 1–1,5 часа. На Кубань проезд свободен», — говорится в сообщении.
В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. Время ожидания в некоторые дни длина пробки составляла 4 км, а время ожидания — до двух часов.
4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.