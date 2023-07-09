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Украину предупредили о скором наступлении энергетического и топливного кризиса

Экс-премьер Украины Азаров: как энергетический, так и топливный кризис на Украине уже неизбежен
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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Осенью Украину ожидают энергетический и топливный кризис, об этом заявил 9 июля экс-глава украинского правительства Николай Азаров.

«Ситуация на самом деле плачевная. Как энергетический, так и топливный кризис на Украине уже неизбежен из-за нехватки мощностей», — написал Азаров в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его мнению, ситуация ухудшится «осенью–зимой». Азаров напомнил, что страна покупает сырье по ценам мировых бирж, в итоге топливо обходится Киеву до четырех раз дороже, чем другим странам.

В пример он привел также и то, что в прошлом году Украине пришлось закупать газ по цене в €1100, а в других странах Европы цена варьировалась от €300 до €700.

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Ранее, 8 июля, министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что в стране повреждено 50% объектов энергосистемы, часть из них полностью разрушена. В настоящее время проводится масштабная ремонтная кампания, призванная максимально восстановить энергосистему к отопительному сезону.

В начале июля директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что восстановить энергосистему Украины к следующему отопительному сезону абсолютно невозможно. По его оценке, ее удастся отремонтировать только на 15%.

В мае председатель правления компании ДТЭК «Киевские электросети» Владимир Кудрицкий сообщил, что летний сезон будет сложным для энергосистемы страны ввиду нехватки ресурсов.

По оценкам минэнерго Украины, для восстановления энергетической системы республики в 2023 году потребуется $3,4 млрд.

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