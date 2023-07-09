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В Великобритании назвали причину трудностей контрнаступления ВСУ

The Times: наступлению ВСУ мешает возросшая эффективность ВС России
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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Вооруженные силы РФ ведут боевые действия более эффективно, чем в начале спецоперации, не давая Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться заметных успехов контрнаступления. Об этом 8 июля написал британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты The Times.

Как отметил политолог, ВСУ так и не осуществили прорыва ни на одном из направлений, что говорит о «неожиданном упорстве» российских сил. По его словам, ВС РФ продемонстрировали «способность извлечь уроки из последних 16 месяцев».

Он указал, что российские военные лучше координируют свои действия и более эффективно используют артиллерию, активно используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для воздушной разведки. Также применяются новые вооружения и показавшие свою эффективность модификации старых.

Галеотти считает, что значительные проблемы для ВСУ способны создать БПЛА «Ланцет», новейшие системы минирования «Земледелие», а также вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Вихрь», способные наносить удары по позициям украинских боевиков, оставаясь все досягаемости систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Политолог подчеркнул, что наступление ВСУ по-прежнему находится на начальном этапе, в их распоряжении есть еще шесть бригад, оснащенных западным вооружением. По его мнению, это «дает им все шансы прорвать российскую оборону».

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ ежедневно сталкиваются с провалами в контрнаступлении.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 22 июня доложил президенту России Владимиру Путину, что потери украинских войск с 4 по 21 июня превысили 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

16 июня Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2023 заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. В настоящий момент украинские войска пытаются прорвать позиции РФ на Времевском выступе, однако, по его словам, у них нет шансов, как и на других направлениях.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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