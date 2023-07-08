Жилой дом в Донецке загорелся в результате обстрела ВСУ

При обстреле Киевского района города Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра загорелся жилой дом. Об этом 8 июля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Город Донецк (Киевский район): улица Пятницкого, 57 — прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате возникшего в жилом доме пожара нет.

Ранее в этот день «Известия» поделились кадрами последствий обстрела города Ясиноватая в ДНР со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

На кадрах видно, что здание, куда попал снаряд, сильно повреждено: в крыше дома пробило большую дыру, выбиты окна. По данным представительства ДНР в СЦКК, в общей сложности за 8 июля националисты выпустили по Ясиноватой 45 снарядов калибра 152 и 155 мм. Один из местных жителей сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских националистов погиб мужчина, который работал охранником.

В ночь на 8 июля украинские боевики также обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского 155-миллиметрового калибра. В 00:10 по Петровскому району было выпущено пять снарядов калибра 155 мм. Затем обстрел по этому району зафиксирован в 5:30, выпущено также пять снарядов. По Светлодарску удар пришелся в 3:10. ВСУ выпустили три снаряда.

Позже в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике 122 человека получили травмы из-за мин «Лепесток». В их числе было 10 детей, три человека погибли.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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