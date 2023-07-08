Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Латвии исключила вступление Украины в НАТО во время конфликта
Мир
Мельник грубо ответил депутату ФРГ из-за критики поставок кассетных бомб
Мир
В США предрекли Украине потерю Одессы по итогам саммита НАТО
Происшествия
Под Волгоградом загорелся склад кейтеринга на площади 1000 кв. м
Мир
Минэнерго Украины заявило о повреждении 50% объектов энергосистемы
Спорт
Олимпийский комитет России не получал приглашений для участия в Азиатских играх
Мир
Песков заявил о ежедневных провалах ВСУ в контрнаступлении
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Фучовича в третьем круге Уимблдона
Мир
В Белорусcии заявили об использовании Литвой международных каналов для шантажа
Общество
На всей территории ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Николай Алехин
Мир
Вице-премьер Госсовета КНР выразил озабоченность американскими санкциями
Сюжет:

Жилой дом в Донецке загорелся в результате обстрела ВСУ

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При обстреле Киевского района города Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра загорелся жилой дом. Об этом 8 июля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Город Донецк (Киевский район): улица Пятницкого, 57 — прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате возникшего в жилом доме пожара нет.

Без объявления волны: как на Украине проходит новый этап мобилизации
От облав на улицах военкомы перешли к штурмам домов и квартир

Ранее в этот день «Известия» поделились кадрами последствий обстрела города Ясиноватая в ДНР со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

На кадрах видно, что здание, куда попал снаряд, сильно повреждено: в крыше дома пробило большую дыру, выбиты окна. По данным представительства ДНР в СЦКК, в общей сложности за 8 июля националисты выпустили по Ясиноватой 45 снарядов калибра 152 и 155 мм. Один из местных жителей сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских националистов погиб мужчина, который работал охранником.

В ночь на 8 июля украинские боевики также обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского 155-миллиметрового калибра. В 00:10 по Петровскому району было выпущено пять снарядов калибра 155 мм. Затем обстрел по этому району зафиксирован в 5:30, выпущено также пять снарядов. По Светлодарску удар пришелся в 3:10. ВСУ выпустили три снаряда.

Позже в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике 122 человека получили травмы из-за мин «Лепесток». В их числе было 10 детей, три человека погибли.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023