Украинские боевики минувшей ночью вели огонь по Донецку и Светлодарску, выпущено 13 снарядов натовского 155 мм калибра. Об этом сообщили 8 июля в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Так, в 00:10 по Петровскому району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Затем обстрел по этому району зафиксирован в 5:30, выпущено также пять снарядов. По Светлодарску удар пришелся в 3:10. ВСУ выпустили три снаряда.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку произошел пожар в здании торгового центра. Также СЦКК зафиксировал прямое попадание в один из жилых домов, еще два получили повреждения.

Пострадали два человека.

Донецк практически ежедневно попадает под огонь украинских боевиков. Петровской район расположен на западе города и является одним из наиболее пострадавших от обстрелов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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