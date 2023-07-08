В распоряжении «Известий» в субботу, 8 июля, появились кадры последствий обстрела города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, в общей сложности за 8 июля националисты выпустили по Ясиноватой 45 снарядов калибра 152 и 155 мм. Обстрелы были зафиксированы в 11:45, 12:05, 12:55, 13:25, 13:35, 14:35, 14:45.

Один из местных жителей сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских националистов погиб мужчина, который работал охранником.

В числе прочего снаряд попал по квартире, где находилась девушка. Она не пострадала.

На кадрах видно, что здание, куда попал снаряд, сильно повреждено: в крыше дома пробило большую дыру, выбиты окна.

«Повылетали окна, стекла и дырка в крыше — в квартиру залетело», — подытожил местный житель, рассказывая о разрушениях.

В ночь на 8 июля украинские боевики также обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского 155-миллиметрового калибра. В 00:10 по Петровскому району было выпущено пять снарядов калибра 155 мм. Затем обстрел по этому району зафиксирован в 5:30, выпущено также пять снарядов. По Светлодарску удар пришелся в 3:10. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда.

Позже в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике 122 человека получили травмы из-за мин «Лепесток». В их числе было 10 детей, три человека погибли.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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