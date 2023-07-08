Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Опубликованы кадры последствий обстрела Ясиноватой со стороны ВФУ
Общество
«Известия» показали кадры последствий обстрела рынка Шебекино в Белгородской области
Мир
Бразильский актер Зе Селсо скончался в результате пожара в возрасте 86 лет
Происшествия
Volkswagen влетел в здание музея после ДТП в Ленобласти
Мир
Глава ЦРУ Бернс заявил о возможностях Китая изменить мировой порядок
Общество
Тренер рассказал о вспышке острой кишечной инфекции в спортшколе в Хакасии
Общество
Памятник Герою России Нурбагандову откроют в Махачкале
Происшествия
Более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток» в ДНР
Мир
СМИ сообщили о ДТП с участием кортежа польских политиков под Тернополем
Мир
Командование ВСУ заявило об отсутствии результатов украинского контрнаступления
Мир
Эрдоган выразил надежду на встречу с Путиным в Турции в августе
Мир
Двое правоохранителей погибли после нападения неизвестных на участок полиции в Иране
Сюжет:

Более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток» в ДНР

Пушилин: более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток» в ДНР
0
Фото: ТАСС/Река Александр
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 июля сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«Нарушение международного права при ведении боевых действий — уже абсолютно привычная для Вооруженных формирований Украины (ВФУ) и их руководства практика. Например, обстреливают противопехотными минами «Лепесток» — на сегодня из-за них в ДНР 122 человека получили увечья, в том числе 10 детей, три человека погибли», — сообщил Пушилин в разговоре с ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически сбрасывают «Лепестки» на населенные пункты Донбасса. Эти небольшие мины сложно заметить в том числе из-за защитного цвета корпуса. Кроме того, их трудно найти с помощью спецоборудования.

Пушилин подчеркнул, что ВСУ продолжают использовать всё вооружение, которое у них есть, против мирного населения Донбасса.

Лепесточные признаки: как жители Донецка узнают об обстрелах города
Постоянные обстрелы научили мирных людей разбираться в разных типах вооружений

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 7 июля сообщил, что саперы МЧС ликвидировали три противопехотные фугасные мины «Лепесток» в ходе обследования территории парка кованых фигур в Донецке. Мины нашли с помощью роботизированного оборудования. На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», показана работа саперов на одном из участков местности.

Ранее, 18 июня, в Донецке в результате подрыва на мине «Лепесток» пострадала мирная жительница.

ВСУ продолжают разбрасывать мины «Лепесток» по Донецку и другим городам республики. При этом в 1997 году Киев подписал Конвенцию о запрете противопехотных мин, которую он ратифицировал в 2005 году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023