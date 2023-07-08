Более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток» в ДНР
Более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 июля сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
«Нарушение международного права при ведении боевых действий — уже абсолютно привычная для Вооруженных формирований Украины (ВФУ) и их руководства практика. Например, обстреливают противопехотными минами «Лепесток» — на сегодня из-за них в ДНР 122 человека получили увечья, в том числе 10 детей, три человека погибли», — сообщил Пушилин в разговоре с ТАСС.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически сбрасывают «Лепестки» на населенные пункты Донбасса. Эти небольшие мины сложно заметить в том числе из-за защитного цвета корпуса. Кроме того, их трудно найти с помощью спецоборудования.
Пушилин подчеркнул, что ВСУ продолжают использовать всё вооружение, которое у них есть, против мирного населения Донбасса.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин 7 июля сообщил, что саперы МЧС ликвидировали три противопехотные фугасные мины «Лепесток» в ходе обследования территории парка кованых фигур в Донецке. Мины нашли с помощью роботизированного оборудования. На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», показана работа саперов на одном из участков местности.
Ранее, 18 июня, в Донецке в результате подрыва на мине «Лепесток» пострадала мирная жительница.
ВСУ продолжают разбрасывать мины «Лепесток» по Донецку и другим городам республики. При этом в 1997 году Киев подписал Конвенцию о запрете противопехотных мин, которую он ратифицировал в 2005 году.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.