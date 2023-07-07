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Саперы МЧС ликвидировали три мины «Лепесток» в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Саперы МЧС ликвидировали три противопехотные фугасные мины «Лепесток» в ходе обследования территории парка кованых фигур в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин 7 июля в своем Telegram-канале.

Уточнялось, что мины были выявлены при помощи роботизированного оборудования. На кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», показана работа саперов на одном из участков местности.

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Ранее, 19 июня, в Донецке в результате подрыва на мине пострадала мирная жительница. По состоянию на 18 июня известно о 120 случаях подрыва мирных жителей, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток».

Украинские военные продолжают разбрасывать мины «Лепесток» по Донецку и другим городам республики. При этом в 1997 году Киев подписал Конвенцию о запрете противопехотных мин, которую он ратифицировал в 2005 году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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