В Донецке в результате подрыва на мине пострадала мирная жительница, о чем стало известно в воскресенье, 18 июня.

Как сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), женщина 1987 года рождения получила ранение из-за подрыва на противопехотной фугасной мине (ПФМ) «Лепесток». Инцидент произошел в Петроградском районе Донецка.

В заявлении центра уточняется, что по состоянию на 18 июня известно о 120 случаях подрыва мирных жителей, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток».

Ранее в этот день стало известно о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 мм. Были поражены Кировский и Киевский районы города.

До этого, 25 мая, в Харьковской области жительница подорвалась на автомобиле на противотанковой мине Вооруженных сил Украины (ВСУ), она получила тяжелые ранения. Проезжающие мимо граждане доставили женщину в ближайшую больницу.

Ранее, 12 мая, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе на мине типа «Лепесток» подорвалась местная жительница. Она погибла. Кулемзин призвал жителей города проявлять бдительность и осторожность, так как мины могут находиться в любом районе.

Украинские военные продолжают разбрасывать мины «Лепесток» по Донецку и другим городам республики. При этом в 1997 году Киев подписал Конвенцию о запрете противопехотных мин, которую он ратифицировал в 2005 году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.